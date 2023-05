Carragher javno prozvao Rija Ferdinanda: 'Rado ću ga nazvao klaunom!'

Bivši stoper Liverpoola i klubska legenda Jamie Carragher komentirao je spornu situaciju sinoćnje utakmice polufinala Lige prvaka, prvog od dva sureta Milana i Intera u borbi za finale. Osim njega, komentirali su ju i drugi poznati nogometaši, ali nisu je svi videli na isti način. Carragher je čak javno prozvao Rija Ferdinanda poimence prozvao i nazvao ga klaunom zbog spornog pitanja

Riječ je o zgodi iz 32. minute kada je pred golom pao Lautaro Martinez. Sudac Jesus Gil Manzano isprava je dosudio jedanaesterac za Inter, ali po sugestiti iz VAR sobe pregledao je snimku i odlučio poništiti svoju odluku. Rio Ferdinan je za BT Sport komentirao utakmicu i rekao kako je ovaj kontakt Argentinca i Milanovog Simona Kjaera bio "siguran" penal.

Cardiger ne samo da se nije složio, već je rekao da je svatko tko ovo smatra vrijednim penala klaun. "Mislim da svatko tko je pogledao usporenu snimku i vidio odluku VAR-a, a dalje misli da je to bio penal, mora biti klaun", rekao je Carragher pa ublažio svoju izjavu: "Mogu razumjeti da napadači u takvim situacijama misle da je ovo jedanaesterac." Pritom se obrativši Thierryju Henryju.

