Ćaleta - Car otkrio koji mu je vatreni preporučio Southampton: Nazvao sam ga nakon potpisa!

Povremeni hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car (26) ovog je ljeta Francusku zamijenio Otokom, iz Marseillea otišao je igrati za Southampton.

Bio je to transfer vrijedan oko osam milijuna eura. Tamo je ove sezone zaigrao u šest utakmica, ukupno je na travnjaku proveo 415 minuta, a sada je engleskim medijima otkrio kako je i zašto došao baš u Southampton.

Naime, prste je u tome imao Dejan Lovren koji je za taj klub igrao u sezoni 2013./14. prije nego što je stigao u Liverpool.

- Sjećam se kad smo zajedno igrali 2019. ili 2020. godine. Sjedio sam pored njega u autobusu i tad mi je rekao da bi za mene najbolji klub u Premier ligi bio Southampton. Nazvao sam ga dva dana nakon što sam potpisao. Govorio mi je sve najbolje o klubu i gradu, ali nije mogao previše budući da se tu zadržao tek jednu godinu. A jedna godina proleti. Nadam se da će još mnogi Hrvati doći uživati u ovom klubu - rekao je hrvatski stoper pa dodao:

- Isticao mi je ugovor s Marseilleom i klub me htio prodati. Godinama sam bio blizu dolaska ovdje i očekivali su da ću otići. U svakom prijelaznom roku pitali su me kamo ću ići. Nisam znao da ću uspjeti napraviti transfer, ali nadao sam se tome. Kad mi je agent rekao za ponudu Southamptona, rekao sam mu da želim doći. To je za mene najbolja opcija i velik korak unaprijed u odnosu na Francusku - rekao je Ćaleta - Car koji se našao na širem popisu izbornika Zaltka Dalića na SP u Kataru.