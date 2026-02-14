VIDEO Pogledajte kako je Filip Zubčić bez naočala odradio nastup na Olimpijskim igrama

Filip Zubčić krenuo je u drugu vožnju veleslaloma na Zimskim olimpijskim igrama u Bormiju sa 16. pozicije, ali s jasnom namjerom da napadne i popravi svoj plasman. Vozio je agresivno i bio na odličnom putu da preuzme vodstvo u cilju, no onda se na otprilike pola staze Stelvio, u iznimno teškim vremenskim uvjetima, dogodio peh koji je odredio ostatak njegove utrke. U naletu brzine, Zubčić je zakačio jedna vrata, udarivši u njih i koljenom i glavom, što je pokrenulo lančanu reakciju problema s opremom koja ga je dovela na rub odustajanja. Snimku pogledajte OVDJE.

Trenutak udara bio je koban za njegove skijaške naočale. "Tamo su mi naočale počele padati", prepričao je Zubčić nakon utrke. Problem nije bio trenutan; borio se s opremom koja mu je klizila niz lice kroz idućih nekoliko vrata, potpuno mu ometajući vidno polje u ključnim trenucima. "Padale su mi kroz četiri, pet vrata i morao sam ih skinuti, jer nisam više ništa vidio u jednom trenutku, kad mi je spužva prešla preko očiju", detaljno je opisao dramatičnu situaciju. U djeliću sekunde, usred zavoja, donio je hrabru odluku, strgnuo naočale s lica i bacio ih, nastavljajući utrku bez ikakve zaštite za oči.

Posljednjih dvadeset vrata odvozio je praktički na slijepo. Staza je bila natopljena kišom u donjem dijelu, dok je u gornjem padao snijeg, a juriti niz padinu bez naočala u takvim uvjetima zahtijevalo je nevjerojatnu vještinu i hrabrost. No, upravo je tu do izražaja došla Filipova snalažljivost. "Nije lako, ali nisam previše tu izgubio. Znam dobro improvizirati, to je nešto gdje se snađem. Netko bi možda izgubio ili stao, ali ja se uvijek snađem", samouvjereno je izjavio naš skijaš, čiju nevjerojatnu drugu vožnju mnogi ne bi uspjeli ni završiti.

Unatoč svemu, Zubčić je u cilj ušao s desetim vremenom druge vožnje, što mu je u konačnici donijelo 14. mjesto. Iako je bio nezadovoljan plasmanom jer se na Olimpijskim igrama, kako kaže, broje samo medalje, pronašao je i pozitivne strane. "Iskreno, nisam baš zadovoljan. Znam da mogu, da se dobro skijam, ali nažalost to danas nisam uspio pokazati. Ipak, bilo je i pozitivnih dijelova, skijanje je bilo na nivou i to mi se sviđa. Draže mi je, kad već nije dobar rezultat, da skijanje na nešto sliči", zaključio je Zagrepčanin. Njegov nastup, iako bez postolja, ostat će zapamćen po nevjerojatnoj borbenosti, a sada se okreće novom izazovu, slalomskoj utrci koja ga čeka za dva dana.