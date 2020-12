Bruno Petković komentirao u kakvoj je formi i odgovorio Daliću i kritičarima

Nogometaši Dinama jučer oko 14 sati stigli su iz Rotterdama u svoj Maksimir. Nakon što su pobijedili Feyenoord, osigurali su igranje u Europi i na proljeće, i to kao pobjednici skupine. Stoga ne čudi što su ih dočekali igrači koji nisu putovali u Nizozemsku, djelatnici kluba i brojni treneri u špaliru s plavim zastavama i tako su pozdravili svoje junake s nadom da će ih uveseljavati i na proljeće u nokaut fazi Europske lige. – Ne, nemamo nikakvih želja oko budućeg suparnika, mi moramo misliti na sebe i koncentrirati se na svoju igru kao što smo to radili i dosad – izjavili su gotovo svi igrači Dinama nakon povratka u Maksimir.

Ostati na kraju igranja u skupini Europske lige i nakon što završi igranje po skupinama bio bi krasan uspjeh.

– Kad bih morao birati, ja bih radije pobjedu i s primljenim golom, pobjede su ipak važne, a nekakvi rekordi jesu lijepi, ali nisu presudni, iako bismo voljeli produljiti taj niz da naši dečki iz obrane na čelu s Livakovićem na kraju dobiju zasluge za sve učinjeno – kazao je strijelac prvog pogotka za plave protiv Feyenoorda Bruno Petković, koji igra u sve boljoj formi.

Izbornik Dalić jesenas je rekao da je na 20 posto pa je bio na 40, na koliko je sada?

– Na dovoljnom da mogu raditi razliku, da mogu raditi za momčad i biti koristan. Sigurno da ima još prostora za napredak. Pa i kad sam analizirao utakmice u kojima sam igrao stvarno dobro, vidio sam da je bilo grešaka. Neću reći da sada nisam na maksimumu, ali ima stvari koje sam i u Rotterdamu mogao bolje odraditi – kazao nam je Petković.

Na pitanje bi li radije protiv Rusa 0:0 i nastavak niza bez primljenog pogotka ili primjerice 4:2 pobjedu, Lirim Kastrati odgovorio je lukavo:

– Ako mogu birati, onda bih izabrao 3:0 pobjedu, haha.

Arijan Ademi u toj utakmici s Feyenoordom postao je rekorder sa 77 europskih utakmica za Dinamo i osigurao novo europsko proljeće.

– Napravili smo veliku stvar, u Rotterdamu smo pokazali moć, slavili, poklopilo se da sam postao i rekorder. Kad smo krenuli u ovu skupinu, nisam razmišljao o tome da bismo ovako nešto mogli napraviti, nakon pet kola osigurati prvo mjesto, i to bez primljenog pogotka. To je velika stvar, velika bi bila i za veće momčadi od nas. Iskreno, ne znam u čemu je formula po kojoj nismo primili nijedan pogodak. Vjerojatno u radu, svi radimo u obrani, svih 11 i to dobro funkcionira – rekao nam je Ademi.

Plavi su prespavali u Nizozemskoj, jesu li i slavili?

– Malo, popili smo pokoje piće i išli spavati. Nije bilo baš vremena ni za odmor, morali smo rano pakirati stvari za povratak kući. Malo smo proslavili, ali pred nama su nove obveze, u nedjelju kod Slaven Belupa igramo važnu utakmicu u ligi. U Europi smo napravili što smo htjeli, sad bismo se voljeli i u prvenstvu odmaknuti od pratnje – kazao je Lovro Majer, koji drži da s CSKA-om u četvrtak u Maksimiru neće biti prijateljska utakmica iako je Dinamo pobjednik skupine, a CSKA više ne može proći dalje.