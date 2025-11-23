Naši Portali
PREMIER LIGA

Briljantni Arsenal deklasirao Tottenham u londonskom derbiju i povećao prednost na vrhu

Premier League - Arsenal v Tottenham Hotspur
HANNAH MCKAY/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
23.11.2025.
u 19:47

Nogometaši Arsenala zadržali su šest bodova prednosti pred drugoplasiranim Chelseajem pobijedivši u derbiju sjevernog Londona Tottenham Hotspur s uvjerljivih 4-1 na svom Emirates stadionu, a briljirao je domaći veznjak Eberewchi Eze postigavši tri pogotka

Leandro Trossard je u 36. minuti donio vodstvo momčadi Mikela Artete, a pet minuta poslije je Eze postigao prvi od svoja tri pogotka. Nakon samo 40 sekundi igre u drugom poluvremenu Eze je pogodio za 3-0.

Nadu Tottenhamu donio je brazilski reprezentativac Richarlison spektakularnim pogotkom u 55. minuti, kad je sa 40 metara lobom svladao Davida Rayu.

No, nada gostujućih navijača je trajala samo do 76. minute, kad je Eze postigao i treći pogodak za konačnih 4-1.

Arsenal je devetom pobjedom došao do 29 bodova. Chelsea je drugi s 23, a 22 boda ima Manchester City. Tottenham je s 18 bodova ostao na devetoj poziciji.

Kolo će u ponedjeljak (21 sat) zaključiti Manchester United i Everton. 
Ključne riječi
Premier league Tottenham Arsenal

