Bravo za Iličića, osvojio zlatnu medalju na StarClass seriji u Bergamu

Autor
Damir Mrvec
27.10.2025.
u 11:35

Prvo natjecanje StarClass serije 2025/26 u brzom klizanju na kratkoj stazi okupilo je proteklog vikenda 158 klizačica i klizača iz 38 europskih klubova.

Prvo natjecanje StarClass serije 2025/26 u brzom klizanju na kratkoj stazi okupilo je proteklog vikenda u Bergamu 158 klizačica i klizača iz 38 europskih klubova.

Pod vodstvom trenera Dubravka Feldina Hrvatsku su predstavljali juniori Ivona Trgovčević, Ante Iličić i Leon Huić.

Ante Iličić osvojio je zlatnu medalju u disciplini 500m. Iako mu je izmakla medalja u disciplini 1000m u kojoj je osvojio četvrto mjesto, Ante je uspio osvojiti i srebrni pehar za drugo. mjesto u ukupnom poretku u kategoriji juniori D.

Ledena dvorana Šalata Brzo klizanje

