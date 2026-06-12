Ibrahimovićeva izjava o Vatrenima razljutila susjede: 'Odmah je opasno zakuhao, ovo mu neće oprostiti'

Bivša švedska nogometna zvijezda podrijetlom s naših prostora, Zlatan Ibrahimović, podigla je neviđenu medijsku prašinu u Bosni i Hercegovini i Srbiji nakon što je u uvodnoj emisiji američkog FOX Sportsa otvoreno priznao da na Svjetskom prvenstvu navija za Hrvatsku.

Ibrahimović (44), koji na ovom prvenstvu debitira u novoj ulozi stručnog televizijskog analitičara, dobio je zadatak odabrati skupinu koja ga najviše intrigira. Odabrao je skupinu L u kojoj se nalaze Hrvatska, Engleska, Gana i Panama, a njegove riječi u trenu su postale glavna tema regionalnih medija. "Tu je Engleska. Vraća li se nogomet kući? Vidjet ćemo. Zatim Hrvatska. Imam korijene u Hrvatskoj, tako da navijam za nju na ovom prvenstvu", ispalio je Ibra u svom prepoznatljivom stilu, dodavši kako očekuje da će se Vatreni i Englezi potući za prvo mjesto, dok će Panama biti "vreća za napucavanje".

I dok su hrvatski navijači s oduševljenjem dočekali Zlatanovu javnu podršku, u Bosni i Hercegovini – zemlji iz koje potječe Ibrahimovićev otac Šefik – zavladalo je potpuno razočaranje. Tamošnji mediji jednoglasno su zamjerili legendarnom napadaču što je u potpunosti ignorirao svoje bošnjačke korijene, kao i činjenicu da se reprezentacija BiH također natječe na ovom Mundijalu (u skupini s Kanadom, Švicarskom i Katrom).

O njihovim reakcijama svjedoče i naslovi vodećih portala poput bhfutbal.ba, koji je objavio tekst pod naslovom "Ibrahimović otkrio da navija za Hrvatsku na Mundijalu: BiH nije ni spomenuo!", hayata.ba s naslovom "Ibrahimović otkrio za koga navija na Mundijalu: Nije ni spomenuo BiH" te faktora.ba, koji je pitao "Zlatan Ibrahimović zaboravio Bosnu i Hercegovinu? Otkrio da na Mundijalu navija za naše susjede."

Soccer Football - UEFA Champions League Draw - Grimaldi Forum, Monaco - August 28, 2025 Former footballer Zlatan Ibrahimovic on stage before the draw REUTERS/Stephane Mahe Photo: STEPHANE MAHE/REUTERS Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

U uobičajeno senzacionalističkom tonu, temu su odmah prigrabili i srpski tabloidi, pokušavajući od sportske prognoze napraviti međunarodni incident i "zakuhati" atmosferu do usijanja. Tako portal sport.alo.rs donosi dramatičan naslov: "Ovo mu nikada neće oprostiti: Zlatan Ibrahimović uvrijedio cijelu Bosnu i Hercegovinu", uz tekst u kojem se navodi kako je Ibrahimović "odmah zakuhao, i to kako" te da je internet u regiji u potpunosti "usijan" nakon njegovih riječi pred milijunskim američkim auditorijem.