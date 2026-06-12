Englezi: Sprema se sramota FIFA-e na meču s Hrvatskom

Prva utakmica Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu mogla bi se pretvoriti u novi problem za FIFA-u. Iako je krovna nogometna organizacija tvrdila da vlada "neviđena potražnja" za ulaznicama, stotine karata za dvoboj koji se igra iduće srijede u Teksasu i dalje su dostupne – ali po cijenama koje su mnogim navijačima nedostižne. Kako piše Daily Mail, engleski i hrvatski navijači mogli bi svjedočiti prizoru praznih mjesta na stadionu, slično kao što se dogodilo tijekom prve utakmice turnira između Južne Koreje i Češke u Guadalajari, gdje su televizijske snimke pokazale velike praznine na tribinama, posebno u VIP zonama.

Najjeftinija dostupna ulaznica za utakmicu Engleske i Hrvatske trenutno stoji oko 867 američkih dolara, odnosno približno 750 eura. Cijene se na pojedinim platformama penju sve do 9225 dolara za paket koji uključuje obrok i pristup VIP prostoru. Ni službeni FIFA-in program nije povoljniji. Hospitality ulaznice za susret Hrvatske i Engleske kreću se od oko 2430 do 3150 dolara. Najjeftinija opcija u paketu "Champions Club" uključuje povlaštena sjedala te pristup prostoru s premium ponudom hrane i pića.

Problem visokih cijena ulaznica već je izazvao kritike navijačkih skupina, koje tvrde da su obični ljubitelji nogometa izbačeni iz procesa zbog previsokih troškova. FIFA se branila tvrdnjama da je prosječna cijena ulaznice ispod 500 dolara te da bi, u slučaju nižih cijena, ulaznice završile na sekundarnim tržištima po još većim iznosima. Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino rekao je da je trenutni sustav sličan onome koji postoji kod velikih sportskih događaja u Sjevernoj Americi te poručio da bi snižavanje cijena samo povećalo zaradu preprodavača.

Ipak, stvarnost na stadionima zasad ne potvrđuje FIFA-inu sliku o ogromnom interesu. Prema izvješću Financial Timesa, gotovo 180.000 ulaznica za utakmice grupne faze navodno je još uvijek dostupno putem službenih platformi za preprodaju. Za neke utakmice cijene i dalje prelaze 300 dolara, a u ukupni trošak nisu uključeni putovanje i smještaj u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Susret Hrvatske i Engleske bit će jedna od najatraktivnijih utakmica prvog kruga natjecanja, ali upravo bi zbog visokih cijena mogao postati simbol problema s kojima se FIFA suočava na prvom Svjetskom prvenstvu s 48 reprezentacija i tri domaćina.

Problemi su se, da podsjetimo, pojavili već na samom početku turnira. Tijekom utakmice Južne Koreje i Češke na stadionu u Guadalajari službeno je objavljeno da je nazočno gotovo 45.000 gledatelja, no televizijski kadrovi pokazali su brojne prazne sektore. FIFA je tvrdila da je nedostajalo tek nekoliko stotina gledatelja, ali prizori s tribina izazvali su dodatne kritike. Otvaranje prvenstva u Meksiku također nije prošlo bez kontroverzi. Dok je utakmica Meksika i Južne Afrike na stadionu Estadio Azteca bila rasprodana pred više od 83.000 gledatelja, izvan stadiona izbili su prosvjedi zbog društvenih problema u zemlji, uključujući pitanje nestalih osoba i radnih uvjeta.