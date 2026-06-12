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Korisnici javljaju da je pao Facebook

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Večernji.hr
VL
Autor
Vecernji.hr
12.06.2026.
u 15:54

Brojni korisnici u Hrvatskoj javljaju da ne mogu pristupiti Facebooku

Pao je Facebook. Brojni korisnici u Hrvatskoj javljaju da mu ne mogu pristupiti. Problemi su diljem svijeta, javlja Downdetector. Korisnici ne mogu pristupiti svojim računima niti učitati sadržaje.

Ne radi ni Facebook Messenger, a neki se žale i da ne mogu na Instagram. Uzroci pada još nisu poznati.

Uskoro opširnije

Ključne riječi
Facebook

Komentara 13

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Avatar Scuderia
Scuderia
16:09 12.06.2026.

I što da padnu sve društvene mreže na mjesec dana? Što bi se dogodilo?

OT
otrovnijezik
15:57 12.06.2026.

Konačno.

Avatar Behemot
Behemot
16:16 12.06.2026.

Nije pao nego želi malo biti sam.

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