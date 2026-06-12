Korisnici javljaju da je pao Facebook

Pao je Facebook. Brojni korisnici u Hrvatskoj javljaju da mu ne mogu pristupiti. Problemi su diljem svijeta, javlja Downdetector. Korisnici ne mogu pristupiti svojim računima niti učitati sadržaje.

Ne radi ni Facebook Messenger, a neki se žale i da ne mogu na Instagram. Uzroci pada još nisu poznati.

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