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ZAPEO U KAOSU

VIDEO Legenda Reala našla se u drami na otvaranju Svjetskog prvenstva: Hitno su ga evakuirali

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
12.06.2026.
u 17:43

Legenda madridskog Reala i jedan od najboljih lijevih bekova u posljednjih 20-ak godina stigao je na utakmicu Meksika i Južnoafričke Republike kako bi prisustvovao otvaranju Svjetskog prvenstva

Iako je meksička vlada učinila sve u svojoj moći kako bi otvaranje Svjetskog nogometnog prvenstva u toj zemlji prošlo što bezbolnije, kaos se ipak nije mogao izbjeći. Nekoliko skupina prosvjednika iskoristilo je taj trenutak za proteste na ulicama oko stadiona Azteca u Mexico Cityju. Izbio je sukob između prosvjednika i snaga sigurnosti, a u njima je zapeo i bivši nogometaš Marcelo.

Legenda madridskog Reala i jedan od najboljih lijevih bekova u posljednjih 20-ak godina stigao je na utakmicu Meksika i Južnoafričke Republike kako bi prisustvovao otvaranju Svjetskog prvenstva. Na kraju se nakon utakmica našao u žarištu sukoba na ulicama, a cijelu situaciju uhvatile su kamere te se snimka vrlo brzo proširila.

Vlasti su prosudile kako je situacija visokorizična za velikog Brazilca pa su brzo reagirale. Službenici su uletjeli u gomilu i zaštitili Marcela te ga sigurno izvukli iz gužve. Brazilac je prošao bez ozljeda, a akciju izvlačenja možete pogledati OVDJE.

Meksička vlada rasporedila je nekoliko tisuća policajaca upravo kako bi spriječila demonstracije nezadovoljnika, no to im na kraju nije uspjelo. Meksiko će biti domaćin još 12 utakmica, a tek treba vidjeti hoće li ovakvi sukobi i prosvjedi biti prisutni za cijelo vrijeme trajanja turnira.


Ključne riječi
kaos Meksiko Real Madrid Marcelo SP 2026.

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