Kada je čuo da će Toni Kukoč biti izabran u Košarkašku kuću slavnih, legendarni košarkaški trener Božo Maljković silno se obradovao jer, nakon Dina Rađe i Dominiquea Wilkinsa, bit će to teći počasnik Hall of Famea kojeg je trenirao. A nakon što je do njega doprla vijest da će Kukočev prezenter biti najveći košarkaš svih vremena Michael Jordan kazao nam je: