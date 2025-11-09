ANKETA Dinamo se već dugo muči: Je li vrijeme da Kovačević ode?

Naši Portali
Najnovije vijesti
Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
09.11.2025.
u 18:53

U posljednjih pet utakmica imaju samo jednu pobjedu, onu protiv Rijeke u prošlom kolu domaćeg prvenstva, a treba se reći kako je Dinamo i u toj utakmici odigrao jako loše drugo poluvrijeme

Istra 1961 pobijedila je Dinamo s 2:1 na svojoj Aldo Drosini u 13. kolu HNL-a i nanijela Plavima drugi uzastopni poraz nakon debakla od Celte u Europskoj ligi. Dinamo je od početka držao loptu i imao inicijativu, ali osim jednog pokušaja Stojkovića, nije tu bilo previše opasnosti po gol Franka Kolića. Stigao je potom šok za Dinamo u 11. minuti kada je Lawal doveo domaće u vodstvo, a isti igrač povisio je na 2:0 u 33. minuti. Dinamo je do kraja uspio tek ublažiti poraz golom Bakrara u 81. minuti.

Nije tajna da je momčad Marija Kovačevića u krizi. U posljednjih pet utakmica imaju samo jednu pobjedu, onu protiv Rijeke u prošlom kolu domaćeg prvenstva, a treba se reći kako je Dinamo i u toj utakmici odigrao jako loše drugo poluvrijeme. Prije te utakmice, Plavi su poraženi u Vinkovcima kod Vukovara, a prije toga upisali remi protiv Malmöa.

Dakle, tri poraza u posljednjih pet utakmica, četiri postignuta pogotka i čak osam primljenih. Nisu samo rezultati muka Dinama, već i sama igra. Činjenica je da Dinamo ne stvara dovoljno prilika i muči se s momčadima s kojima, realno, ne bi trebao ili se barem ne očekuje da mu stvaraju probleme.

Navijači već neko vrijeme zazivaju smjenu Marija Kovačevića, iako mu je čelnik kluba Zvonimir Boban ukazao povjerenje. Mi Vas pitamo smatrate li da je došlo vrijeme da Kovačević dobije otkaz na mjestu trenera Dinama.

Komentara 8

Pogledaj Sve
MA
MarkoMarkoM
18:58 09.11.2025.

Ako odlazi Kovacevic, onda mora i Boban! To je svima jasno.

Avatar white socks
white socks
19:22 09.11.2025.

Kad će anketa je li vrijeme da Biban ode? On je složio "atomski finamo"

FR
freeshooter
19:16 09.11.2025.

...po svemu bi se dalo zaključiti da je glavni stateg Belupa ipak bio Gregurina, a Kovačević sporedni, nije normalno koliko je ovo ispalo loše... za Dinamo svakako, ali i za Kovačevića... tko nakon ovakvog propadanja uopće može resetirati klub...

