ANKETA Dinamo se već dugo muči: Je li vrijeme da Kovačević ode?

Istra 1961 pobijedila je Dinamo s 2:1 na svojoj Aldo Drosini u 13. kolu HNL-a i nanijela Plavima drugi uzastopni poraz nakon debakla od Celte u Europskoj ligi. Dinamo je od početka držao loptu i imao inicijativu, ali osim jednog pokušaja Stojkovića, nije tu bilo previše opasnosti po gol Franka Kolića. Stigao je potom šok za Dinamo u 11. minuti kada je Lawal doveo domaće u vodstvo, a isti igrač povisio je na 2:0 u 33. minuti. Dinamo je do kraja uspio tek ublažiti poraz golom Bakrara u 81. minuti.

Nije tajna da je momčad Marija Kovačevića u krizi. U posljednjih pet utakmica imaju samo jednu pobjedu, onu protiv Rijeke u prošlom kolu domaćeg prvenstva, a treba se reći kako je Dinamo i u toj utakmici odigrao jako loše drugo poluvrijeme. Prije te utakmice, Plavi su poraženi u Vinkovcima kod Vukovara, a prije toga upisali remi protiv Malmöa.

Dakle, tri poraza u posljednjih pet utakmica, četiri postignuta pogotka i čak osam primljenih. Nisu samo rezultati muka Dinama, već i sama igra. Činjenica je da Dinamo ne stvara dovoljno prilika i muči se s momčadima s kojima, realno, ne bi trebao ili se barem ne očekuje da mu stvaraju probleme.

Navijači već neko vrijeme zazivaju smjenu Marija Kovačevića, iako mu je čelnik kluba Zvonimir Boban ukazao povjerenje. Mi Vas pitamo smatrate li da je došlo vrijeme da Kovačević dobije otkaz na mjestu trenera Dinama.