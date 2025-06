Boban ne pušta nogu s gasa, kako me je i vozio u Mercedesu. Nakon lude vožnje pukle su dvije gume

Dinamo ne staje, Zvonimir Boban ne pušta nogu s gasa, kako me je svojedobno kao mladog novinara vozio u svojem Mercedesu na početku 1990-ih, tako sad vozi i Dinamo, na 'full gasu' za stvaranje nove momčadi. Tada smo s njim nakon 400 kilometara lude vožnje sigurno stigli na cilj, gotovo jednako sigurno (osim što su pukle dvije gume nedaleko od Županje) i kući. Valjda će plavi bolid jednako tako sigurno privesti cilju u ovom svom novom poslu. Sada više nije igrač i kapetan Dinama, ali je zapravo kapetan kluba, s puno većom odgovornosti nego tada kada je bio na početku svoje velike karijere.

Vinlöf potpisao

Odlučio se Boban za ozbiljni zaokret u klubu, zaokret koji je bio potreban, a koliko će ga dobro napraviti ne treba suditi sada nego kad završi sezona koja će tek početi za malo više od mjesec dana. Boban nije provjetrio svlačionicu Dinama, napravio je u njoj pravi propuh.

Kako bilo, plavi sad, nakon odlazaka brojih igrača, slažu novu momčad koju bi i novi trener Mario Kovačević trebao vratiti na trofejnu stazu s koje su plavi prošle godine iskliznuli i ostali su bez trofeja, što je za Dinamo debakl. Stoga ne čudi promjena strategije, Dinamo se okreće mlađim igračima od kojih će jednog dana i puniti blagajnu, a koji imaju potencijal već u sezoni koja dolazi vratiti trofeje u maksimirski klub. Hoće li uspjeti, tek ćemo vidjeti. No, s obzirom na sve što se događalo dosad u prijelaznom ruku, plavi su daleko aktivniji i troše puno više novca na pojačanja.

Tako je u ponedjeljak stigao Matteo Perez Vinlöf, mladi igrač iz Bayerna koji će konkurirati za poziciju lijevog beka s iskusnijim Brunom Godom, a u utorak je na liječničke preglede stigao i Moris Valinčić. Ovaj 22-godišnji desni bek bit će konkurencija Pierre-Gabrielu, bit će tu borbe za udarnu postavu jer riječ je o dva iznimno kvalitetna igrača. Pierre-Gabriel se iskazao u Dinamu, zaslužio novi ugovor i vjerojatno je u određenoj startnoj prednosti, ali plavi će na pripremama odigrati minimalno sedam utakmica i njih će dvojica imati priliku treneru Kovačeviću pokazati tko zaslužuje krenuti u prvih 11 kad počne sezona. Iako, dojam je da će ta dva igrača dijeliti minutažu.

Moris Valinčić dugo je bio Dinamova želja, ali je Istra odbijala ponude plavih za njega jer je bilo i drugih zainteresiranih. No, na kraju je prihvaćena posljednja ponuda iz Maksimira, 1,2 milijuna eura uz određene bonuse. Valinčić je želio u Dinamo, uostalom u Maksimiru je već bio, rođeni Riječanin, igrao je za plave u U-17 i U-19 momčadi, da bi preko Neretvanca i Širokog Brijega dogurao do Istre. Ondje je igrao zadnje dvije sezone te upisao 61 nastup u natjecateljskim utakmicama.

Tako je Dinamo riješio pitanje još jednog desnog beka, ostaju mu još dva otvorena pitanja, stopersko i ono na poziciji centarfora. O špici će još biti riječi jer tu izbor nije baš velik, prvi pick je Dion Drena Beljo, koji želi u Dinamo, ali za kojeg Augsburg traži puno novca, a druga je želja Ramon Mierez koji se kani osloboditi obveza u Al-Jaziri, pa ako uspije, mogao bi doći u Maksimir.

Što se tiče stopera, blizu dolaska u Dinamo je talentirani stoper Sergi Dominguez, igrač Barcelone kojem je 20 godina, još jedan izdanak La Masije. Ovaj 191 centimetar visoki stoper meta je plavih, ali tko zna hoće li se to moći realizirati. Pomalo je nevjerojatno da bi Barcelona pustila takvog igrača koji ima ugovor do 2027. godine, koji je igrao za mlađe reprezentacije Španjolske, za mladu momčad Barce, ali i za prvu momčad čak i u Ligi prvaka. Potencijalni novi igrač Dinama Sergi Dominguez za prvu momčad Barcelone bio je starter dva puta. Jedna od te dvije utakmice bio je 2:4 poraz Blaugrane protiv Osasune, pri kojem je Dominguez imao posao čuvanja Ante Budimira, a Budimir je u toj utakmici briljirao i zabio dva pogotka, dok je Dominguez skrivio i jedanaesterac koji je Budimir realizirao. Prvotno je Barca od Dinama za Rodrigueza tražila dva milijuna eura i 40 posto od budućeg transfera, ali je prema navodima španjolskih medija Dinamo to uspio spustiti na 1,2 milijuna eura i 20 posto od budućeg transfera.

Ništa od Radeljića

U sve to nije baš lako povjerovati, ali tko zna, možda Boban i Španjolac Alberto Capellas, koji je direktor nogometa u Dinamu, imaju rješenje za takav posao, a Dominguezu bi sigurno dobar putokaz za prihvaćanje Dinamove ponude mogao biti Dani Olmo, kojem je Zagreb bio odskočno mjesto za vrhunsku karijeru. Iako, Olmo je dobra škola i Barceloni, olako im je izmaknuo pa su ga onda nakon sjajnih partija u Dinamu, potom i Leipzigu, vratili kući za 55 milijuna eura. Stoga, tu cijelu priču oko Domingueza zasad valja uzeti s rezervom, jer ako je tako dobar, zašto bi ga Barcelona pustila za toliko sitan novac čak i ako se u ovom trenutku ne uklapa u njezine planove?

No, sve te špekulacije zapravo su na određeni način i poruka Rijeci oko njihova stopera Stjepana Radeljića za kojeg s Rujevice traže preveliki novac od Dinama, a BiH reprezentativac ipak je sedam godina stariji od Domingueza i teško će podignuti svoju vrijednost koja bi jednog dana donijela ozbiljan novac Dinamu. Plavi su se, pokazuju to zadnji potezi, okrenuli mlađim igračima jer će od njih u budućnosti živjeti uspiju li razviti svoje karijere, kao što se to očekuje. No, daleko je kraj prijaznog roka, teško je znati što će još događati u Dinamu.