Boarou Učka, Sivcov zadržao prednost

Talijan Manuele Boaro (Bahrain) pobjednik je pete etape ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke "Tour of Croatia" vožene od Rapca do vrha uspona na Učku u dužini od 156.5 kilometara, dok je njegov momčadski kolega Bjelorus Konstantin Sivcov (Bahrain) zadržao vodstvo u ukupnom redoslijedu s osam sekundi ispred drugog Nizozemca Pietera Weeninga (Roompot).

U najavama uoči ovogodišnje utrke kroz Hrvatsku, peta etapa tijekom koje su vozači morali dva puta svladavati Učku, prvo s istarske, a onda i s kvarnerske strane, bila je označavana kao ključna, no u njoj je bilo mnogo manje aktivnosti no u trećoj etapi koja je završavala na vrhu Biokova. Bjelorus Sivcov je zajedno sa svojom jakom ekipom mirno kontrolirao situaciju te nije dopustio Weeningu da ga ugrozi. Najbliži tomu da se ipak odvoji od Sivcova Weening je imao kilometar prije cilja kada je uspio napraviti 10-ak metara prednosti, no Bjelorus je ipak vrlo brzo zatvorio taj bije te su najbolja dvojica zajedno stigli na Učku kao osmi i deveti u etapi.

Uz borbu za prvo mjesto u ukupnom redoslijedu na Učki se očekivala i borba za treću poziciju između hrvatskog veterana Radoslava Rogine (Adria Mobil) i mladog Kazahstanca Jevgenija Gidiča (Astana) s obzirom da je Gidič imao samo 19 sekundi bolje vrijeme. No, 39-godišnji Rogina nije mogao ugroziti 18 godina mlađeg suparnika, štoviše može biti zadovoljan što je sačuvao četvrtu poziciju s devet sekundi ispred petog Danca Niklasa Ega (Trek).

I dok je borba u ukupnom redoslijedu prošla bez ikakvih uzbuđenja, ona za etapnu pobjedu je bila vrlo zanimljiva. Čak 11 vozača nalazilo se u bijegu, među njima je bio i hrvatski predstavnik Bruno Maltar (Meridiana Kamen), koji su uoči posljednjih 15 kilometara uspona na Učku imali oko tri i pol minute prednosti u odnosu na peloton. Prvi je iz te skupine napao Talijan Mirko Maestri (Bardiani CSF), no njegov pokušaj propao je devet kilometara prije cilja kada je uhvaćen. Uslijedilo je odvajanje Kolumbijca Johnatana Canaverala (Bicicletas Strongman) koji je otprilike pet kilometara proveo u vodstvu prije no što su ga dostigli Poljak Lukasz Owsian (CCC) i Talijani Manuele Boaro (Bahrain) te Alessandro Tonelli (Bardiani CSF). Taj je četverac bio zajedno sve do 500 metara prije cilja, a tada je usijedio nezadrživi napad Boaroa koji je ciljem stigao sa sedam sekundi ispred drugog Owsiana, odnosno 10 sekundi ispred pobjednika četvrte etape Tonellija, koji je zauzeo treće mjesto.

Pobjeda Boaroa treći je etapni uspjeh za Bahrain na ovoj utrci, nakon što je Niccolo Bonifazio bio najbrži u prvoj, a Sivcov u trećoj etapi.

Uoči posljednje etape, koja će se voziti u nedjelju od Samobora do zagrebačkog Trga svetog Marka u dužini od 151.5 kilometra, Sivcov ima 8 sekundi prednosti ispred Weeninga, odnosno 51 sekundu ispred trećeg Gidiča, dok četvrti Rogina ima 1:15 minuta slabije vrijeme od vodećeg Bjelorusa.

REZULTATI,

5. ETAPA:

1. Manuele Boaro (Ita/Bahrain) 4:15:54

2. Lukasz Owsian (Polj/CCC) +7

3. Alessandro Tonelli (Ita/Bardiani CSF) +10

4. Johnatan Canaveral (Kol/Bicicletas Strongman) +12

5. Tadej Pogačar (Slo/Ljubljana Gusto Xaurum) +24

6. Niklas Eg (Dan/Trek) +24

7. Daniel Pearson (VB/Aqua Blue Sport) +47

8. Pieter Weening (Niz/Roompot) +48

9. Konstantin Sivcov (Bje/Bahrain) +48

10. Nick van der Lijke (Niz/Roompot) +52

UKUPNO:

1. Konstantin Sivcov (Bje/Bahrain) 23:29:05

2. Pieter Weening (Niz/Roompot) +8

3. Jevgenij Gidič (Kaz/Astana) +51

4. RADOSLAV ROGINA (HRV/Adria Mobil) +1:15

5. Niklas Eg (Dan/Trek) +1:24

6. Daniel Pearson (VB/Aqua Blue Sport) +2:10