Bjelica se ponio gospodski nakon poraza u polufinalu, Tomić nije krio zadovoljstvo

Trener Osijeka Nenad Bjelica četvrti je put ispao u Kupu od Rijeke, dvaput dok je vodio Dinamo i dvaput otkako vodi Osijek. Ali, svaki put bilo je napeto i ponovno smo pratili njegovu "šahovsku bitku" s trenerom Rijeke Goranom Tomićem.

- Čestitke Rijeci, zaslužila je finale malo više zbog više prilika, ali čestitam i svojoj momčadi, dečki su dali sve. Za gledatelje je ovo bila interesantna utakmica, za nas trenere baš i ne. Zabili su taj sretni gol na kraju i, nažalost po nas, prošli u finale - kazao je Bjelica za HNTV pa nastavio:

- Pokušavali smo preko krila, primaknuli Caktaša prema golu, uspjeli zabiti, no ozljede su nas natjerale na zamjene.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 09.03.2022., stadion HNK Rijeka, Rijeka - Utakmica polufinala Supersport hrvatskog nogometnog kupa, HNK Rijeka - NK Osijek. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

Mance je bio džoker s klupe, ali napustio je igru odmah kad je počeo produžetak.

- Osjetio je zatezanje zadnje lože pa nismo htjeli riskirati. Pokazao se kao džoker i sigurno će nam još puno pomoći.

Iako ne želi govoriti da je Osijek favorit, tablica pokazuje drugačije...

- Imamo šanse, ali nismo favoriti, nitko nas ne vidi takvima. Svi tu ulogu daju Dinamu i Hajduku, mi im vjerujemo. Pokazalo smo da možemo biti konkurentni i borit ćemo se do kraja pa što bude.

Sad slijedi Gorica u prvenstvu.

- Treba oporaviti momčad nakon ovoga, ima dosta ozlijeđenih i vidjet ćemo s kojim ćemo sastavom istrčati...

Goran Tomić mnogo je zadovoljniji, to nije skrivao.

- Ova utakmica je bila dostojna finala, mislim da su gledatelji uživali.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 09.03.2022., stadion HNK Rijeka, Rijeka - Utakmica polufinala Supersport hrvatskog nogometnog kupa, HNK Rijeka - NK Osijek. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

Rano je Rijeka povela, Osijek izjednačio, a onda je tako bilo i u drugom dijelu.

- Bila je to šahovska borba, bilo je mnogo taktičkih odluka i drago mi je da smo pogodili. Jedino mi je žao tog gola u sudačkoj nadoknadi, to smo mogli izbjeći. Što se produžetaka tiče, moglo je to otići na obje strane, ali džoker s klupe donio nam je pobjedu - rekao je Tomić i dodao:

- Osijek je odlična momčad, prima malo golova i morali smo se namučiti. Drago mi je što smo donijeli pobjedu navijačima.

Finale na Poljud s Hajdukom?

- To je predaleko, slijedi Dragovoljac.

Prvenstvo?

- Primarni klupski cilj je praktički ostvaren, plasman u Europu. Napravit ćemo sve da što duže budemo konkurentni za titulu. Ova momčad daje sve od sebe, publika to prepoznaje i ponosan sam zbog toga.