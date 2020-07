Bjelica o mogućem povratku u Dinamo: 'Zašto ne, ali uz jedan uvjet'

Dinamo se razišao s Nenadom Bjelicom prije tri mjeseca, a onda je za njegovog nasljednika postavljen Igor Jovićević.

No blijeda igra plavih u nastavku sezone, koja je bila prekinuta zbog pandemije koronavirusa, primorala je čelnike hrvatskog prvaka na novi rez.

Naime, Dinamovo vodstvo je u ponedjeljak raskinulo ugovor s Jovićevićem, a već sutradan je za novog trenera izabralo Zorana Mamića.

Bjelica je gostovao u radijskoj emisiji Jutarnji show Antene Zagreb te mogućem povratku u Maksimir rekao:

- Zašto ne!

Sjajni trener u Dinamo je stigao 2018. i s njim je osvojio dva naslova prvaka, kup te prezimio s plavima u Europi nakon 50 godina. Iz Maksimira je otišao zbog neslaganja s Upravom tijekom pandemije koronavirusa.

Ne bi imao ništa protiv toga da se vrati u Maksimir, ali pod jednim uvjetom:

- Naravno da to treba biti u nekim drugim relacijama, u nekim drugim odnosima. S nekima od ovih ljudi koji su sad u Dinamu ne bih se upuštao u suradnju - istaknuo je Bjelica koji se nalazi u svom domu u Klagenfurtu.

Bivši Dinamov trener želi se što prije vratiti poslu, te je otkrio gdje bi volio raditi.

- Ponude su uglavnom iz inozemstva. Razgovaram i s predstavnicima klubova iz Liga petice i iz nekih manjih liga, ali vrlo atraktivnih. Vidjet ćemo što će biti u sljedećih nekoliko tjedana - rekao je Bjelica.

Proteklih tjedana Bjelica je bio vrlo aktivan na Facebooku i stavljao na aukciju vrijedne sportske rekvizite kako bi pomogao palčićima u Petrovoj. Skupio je više od 50.000 kuna.

- Jednostavno sam ušao u to i nalazio stvari u ormaru koje sam mogao ponuditi na stranici, a onda su ljudi shvatili da sam to ja. U početku je bilo nedoumica pa sam dvojici, trojici morao u inbox poslati dokaz da sam to ja. Tako je to krenulo, a sad svi znaju da je to moj profil i rado uzimaju neke moje predmete - dodao je Bjelica.

Jovićević je službeno s Dinamom osvojio naslov prvaka, ali zasluge idu upravo Bjelici, koji je prije krize ostavio Dinamo s velikom bodovnom razlikom ispred konkurencije. Plavim je trebalo samo nekoliko bodova da potvrde naslov prvaka.

- Nitko me nije zvao na proslavu naslova, a ne bih došao ni da jest. Rastanak s Dinamom nije bio tako bezbolan da bih se sad nacrtao u Maksimiru. Ako mi pošalju medalju, prihvatit ću je. Pripada mi, ali nikoga za nju neću moliti - rekao je Nenad Bjelica za RTL i dodao:

- Nijednom treneru koji je dolazio nakon mene nije bilo lako zbog odnosa koje sam uspostavio s ljudima i igračima u klubu, moj stručni stožer i igrači podignuli su letvicu jako visoko.

