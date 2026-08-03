FIFA u kaosu: Infantino navodno moli Trumpa da mu spasi predsjednički mandat

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino pokušava osigurati političku potporu u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je propao njegov kontroverzni plan prodaje dijela komercijalnih prava Svjetskog prvenstva privatnom investicijskom fondu, piše New York Post.

Prema navodima američkog lista, Infantino je pokušao dogovoriti privatni sastanak s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom, dok se istodobno suočava s rastućim pritiscima unutar FIFA-e i sve glasnijim pozivima na odlazak s čela svjetske nogometne organizacije.

"Želio je kontaktirati tajnika i razgovarati o tome kako nogomet može poslužiti kao oblik 'meke moći' za Ameriku", rekao je jedan izvor upoznat sa situacijom. "Ali svima je jasno da se ovdje radi isključivo o spašavanju njegove pozicije. U ovom trenutku ništa drugo nije važno."

Drugi izvor tvrdi kako se 56-godišnji predsjednik FIFA-e posljednjih dana osjeća sve izoliranije zbog negativnog publiciteta te pokušava pronaći utjecajne saveznike koji bi ga javno podržali.

Međutim, iz američkog State Departmenta demantirali su tvrdnje da je sastanak s Rubiom u planu. Pomoćnik državnog tajnika Dylan Johnson poručio je kako "ne postoje planovi da se državni tajnik Marco Rubio sastane s Infantinom."

There are no plans for @SecRubio to speak with Infantino and there is no call this morning.@nypost should check their sources or they could have just asked us. https://t.co/k4htVPkzar — Dylan Johnson (@ASDylanJohnson) August 3, 2026

New York Post također navodi da je Infantino nakon propasti spornog projekta više puta bezuspješno pokušavao telefonski stupiti u kontakt s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Neuspjeli projekt odnosio se na izdvajanje komercijalnih aktivnosti FIFA-e u novu tvrtku pod nazivom FIFA Forward Enterprise, koja bi upravljala televizijskim pravima, sponzorstvima, licenciranjem i prodajom ulaznica. Investicijski fond Thrive Capital, koji vodi Josh Kushner, trebao je za nešto više od četiri milijarde dolara steći 20 posto vlasništva u toj tvrtki.

Plan je izazvao veliko nezadovoljstvo među nogometnim savezima diljem svijeta, ponajviše zato što su mnogi za njega doznali tek iz medijskih napisa. O projektu je prvi izvijestio londonski The Times, a potom ga je detaljno razradio New York Post.

Prema pisanju američkog lista, nezadovoljstvo unutar FIFA-e preraslo je u otvoreni sukob s predsjednikom organizacije. Jedan od dužnosnika navodno je izjavio kako dio ljudi unutar FIFA-e želi smijeniti Infantina u akciji koju su prozvali "Projekt: Ubiti čudovište".

Dodatni udarac Infantinu stigao je i od operativnog direktora FIFA-e Kevina Lamoura, koji je za Associated Press izjavio da se osjeća "prevarenim" te da nije bio upoznat s tajnim pregovorima oko planirane prodaje dijela komercijalnih prava.