Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROPALI PLANOVI

FIFA u kaosu: Infantino navodno moli Trumpa da mu spasi predsjednički mandat

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
03.08.2026.
u 16:50
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, suočen s rastućim pritiscima nakon propalog plana prodaje dijela komercijalnih prava Svjetskog prvenstva, navodno je pokušao osigurati potporu administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino pokušava osigurati političku potporu u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je propao njegov kontroverzni plan prodaje dijela komercijalnih prava Svjetskog prvenstva privatnom investicijskom fondu, piše New York Post.

Prema navodima američkog lista, Infantino je pokušao dogovoriti privatni sastanak s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom, dok se istodobno suočava s rastućim pritiscima unutar FIFA-e i sve glasnijim pozivima na odlazak s čela svjetske nogometne organizacije.

"Želio je kontaktirati tajnika i razgovarati o tome kako nogomet može poslužiti kao oblik 'meke moći' za Ameriku", rekao je jedan izvor upoznat sa situacijom. "Ali svima je jasno da se ovdje radi isključivo o spašavanju njegove pozicije. U ovom trenutku ništa drugo nije važno."

Drugi izvor tvrdi kako se 56-godišnji predsjednik FIFA-e posljednjih dana osjeća sve izoliranije zbog negativnog publiciteta te pokušava pronaći utjecajne saveznike koji bi ga javno podržali.

Međutim, iz američkog State Departmenta demantirali su tvrdnje da je sastanak s Rubiom u planu. Pomoćnik državnog tajnika Dylan Johnson poručio je kako "ne postoje planovi da se državni tajnik Marco Rubio sastane s Infantinom."

New York Post također navodi da je Infantino nakon propasti spornog projekta više puta bezuspješno pokušavao telefonski stupiti u kontakt s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Neuspjeli projekt odnosio se na izdvajanje komercijalnih aktivnosti FIFA-e u novu tvrtku pod nazivom FIFA Forward Enterprise, koja bi upravljala televizijskim pravima, sponzorstvima, licenciranjem i prodajom ulaznica. Investicijski fond Thrive Capital, koji vodi Josh Kushner, trebao je za nešto više od četiri milijarde dolara steći 20 posto vlasništva u toj tvrtki.

Plan je izazvao veliko nezadovoljstvo među nogometnim savezima diljem svijeta, ponajviše zato što su mnogi za njega doznali tek iz medijskih napisa. O projektu je prvi izvijestio londonski The Times, a potom ga je detaljno razradio New York Post.

Prema pisanju američkog lista, nezadovoljstvo unutar FIFA-e preraslo je u otvoreni sukob s predsjednikom organizacije. Jedan od dužnosnika navodno je izjavio kako dio ljudi unutar FIFA-e želi smijeniti Infantina u akciji koju su prozvali "Projekt: Ubiti čudovište".

Dodatni udarac Infantinu stigao je i od operativnog direktora FIFA-e Kevina Lamoura, koji je za Associated Press izjavio da se osjeća "prevarenim" te da nije bio upoznat s tajnim pregovorima oko planirane prodaje dijela komercijalnih prava.

Luka Modrić ima hrpu novca i može otputovati bilo kamo na svijetu, a evo gdje ljetuje
Ključne riječi
Donald Trump Gianni Infantino FIFA

Komentara 2

Pogledaj Sve
NA
NANO
17:29 03.08.2026.

Ako je to istina da FIFA-om , manipulira Trump, lažov i muljator, onda je cjeli svjet u banani.

TO
tomislav10
17:27 03.08.2026.

Nisi jak i nebitan si za Donalda.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-08-02/PXL_REU_300925_139389990.jpg
Video sadržaj
IDE IZ BENFICE

Tri poznata kluba žele hrvatskog reprezentativca: Prvi izbor mu je hit momčad španjolske La Lige

Lisabonski klub prošlog je ljeta Ivanovića doveo iz belgijskog Union Saint-Gilloisea za 22,8 milijuna eura. U svojoj prvoj sezoni za Benficu hrvatski napadač odigrao je 42 utakmice u svim natjecanjima, prikupio 1437 minuta te postigao devet pogodaka uz dvije asistencije. Pokraj grčkog napadača Vangelisa Pavlidisa nije se uspio izboriti za mjesto startera pa ovog ljeta traži drugu destinaciju

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!