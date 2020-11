Bivši trener Dinama: Budimir je dokazao Daliću svoju kvalitetu u reprezentaciji

Prijateljska utakmica protiv Turske završila je onako kako bismo od takvog tipa utakmice i očekivali. Podjednako, s puno novih taktičkih i kadrovskih kombinacija, te u donekle revijalnom tonu. Barem smo vidjeli šest pogodaka i neke sjajne poteze pojedinaca poput Brekala i Budimira. Nakon ovakve utakmice pak, tvrdi naš sugovornik, bivši strateg Dinama Mario Cvitanović, nema mjesta za podrobniju analizu.

- Igrali su prvi put svi zajedno, tko zna kad će opet igrati ovakva ekipa. Taktički je to jako zahtjevno jer je bez treninga, bez ičega priprema ovakve utakmice nemoguća. Možeš isprobati igrače i dobiti odgovore, i to je otprilike to. Sad ako ćemo analizirati taktički naći ćemo puno toga. Možemo pričati o presingu, o obrani, o gustoći napada, ali to bi bilo suvišno i ne bi bilo korektno prema izbornicima i jedne i druge reprezentacije.

Kako jedan nogometni stručnjak doživljava ovakvu prijateljsku utakmicu s puno pogodaka u odnosu na jednog našeg laičkog gledatelja?

- Netko je mogao biti zadovoljan da vidi tu individualnu klasu pojedinaca, ali kolektivnu uigranost i ideju je dosta teško vidjeti. Za neke automatizme je potrebno vrijeme, upoznavanje s igračima i njihovo međusobno upoznavanje, i u jednoj i u drugoj reprezentaciji. Naš gledatelj je mogao biti zadovoljan sa šest golova i time da je Hrvatska bila opasnija nego Turska - objasnio je Cvitanović.

Prvi igrač kojeg je Cvitanović spomenuo nakon nekog općenitijeg razgovora o utakmici bio je Ante Budimir. Neumoljiv radnik u napadu neodoljivo podsjeća na Marija Mandžukića i svojim si je radom protiv Turaka izborio pogodak.

- Budimir se danas dokazao izborniku. Primjetan je i jako lijepo igra. Vidjelo se kod njega da je jako opasan, da je na lopti i da je prisutan. Još je došao u dvije-tri šanse i uvijek je tu negdje. Mislim da mu je odgovorio na dobar način, i još k tome je dobar i pošten momak.

Zapitali smo se s hrvatskim stručnjakom postaje li Josip Brekalo onaj pravi stožerni ofenzivac hrvatske reprezentacije. Zadnjih nekoliko okupljanja sve svoje prilike je iskoristio u stilu u izostanku Ante Rebića.

- Brekalo je igrao na desnom krilu, s obzirom na to da to nije njegova primarna pozicija u prvom dijelu nije toliko sudjelovao u igru, ali u drugom poluvremenu u petnaest minuta zabije, asistira i pokaže da je klasa. Pokazao je da je opasan, podređuje se ekipi, igra bez respekta i to svaki trener i izbornik poštuju i cijene. U dvije situacije je pokazao što znači biti igrač - jasan je bivši trener Dinama.

Nakon ovakve utakmice nešto se novo naučilo, a Cvitanović zaključuje da ima i dobrih i loših strana.

- Pozitivno je što smo zabili tri gola. Mogli smo i bolje, ali tako je kako je, ovo je ionako utakmica isprobavanja - podvukao je Cvitanović.