Bivši kapetan Arsenala u hrvatskom prvaku se bori za minutažu: Po uzoru na Olma

Dinamova skautska služba, pa i povezanost plavih s brojnim svjetskim menadžerima u posljednje vrijeme dovela je nekoliko mladih igrača ne samo iz regije nego i iz zvučnih klubova iz Europe i svijeta. Nakon Eduarda, pa Sammira, a onda i Danija Olma, počeli su u Maksimir stizati mladi talenti iz renomiranih klubova kao što su Roma, Arsenal...

Upravo iz Arsenala u veljači je u Dinamo stigao Robbie Lee Burton. I to ne kao bilo kakav igrač, bio je kapetan njihove U23 momčadi u kojoj je i igrao protiv Dinama, mladi je reprezentativac Walesa koji je bio i na pripremama prve momčadi londonskog kluba. Stoga je prilično veliko iznenađenje da se takav igrač odluči preseliti iz Londona u Zagreb.

U Dinamu ću napredovati

– Hvala svima u Arsenalu koji su mi pomogli da postanem igrač kakav sam danas. Napustiti klub koji mi toliko znači jako je teško, ali to je dobra odluka za mene. Klubu u budućnosti želim sve najbolje – oprostio se tada od Arsenala Burton i izazvao puno nezadovoljstva među strastvenim navijačima tog kluba, pogotovu onima koji su u njemu vidjeli budućnost topnika. Naravno da je bilo i puno onih koji su držali da je donio krivu odluku, da nije trebao otići iz tog velikog kluba.

– Za mene je to dobra stvar, u to sam uvjeren. A sigurno ima onih koji ne misle tako, koje su uvjereni da nisam trebao napustiti Arsenal i doći u Dinamo. Međutim, to je njihovo mišljenje, ja vjerujem da sam napravio dobar potez i da je za moju karijeru ovo najbolje. U Dinamu ću sigurno igrački napredovati, a budućnost će to i potvrditi – kazao nam je Burton nakon što je postao igrač Dinama. Prvo je iskusio Drugu hrvatsku ligu, prvi travnjak koji je osjetio u drugoj momčadi Dinama bio je onaj u Sigetu kod Hrvatskog dragovoljca.

– Pokazao je da se radi o talentiranom igraču koji ima dobar pregled igre, odličan dubinski pas te drukčije udara loptu od drugih igrača. Siguran sam da će nam biti od koristi. I on sam kaže da će mu koristiti igranje na drugoligaškim travnjacima kao uvod u seniorski nogomet koji je ipak čvršći od mlade momčadi u kojoj je bio u Arsenalu. No s njim je lako raditi jer apsolutno razumije nogomet – govorio je Igor Jovićević koji je tada vodio drugu momčad Dinama, kasnije prešao u prvu, ali nije dugo ostao na vrućoj klupi plavih.

Prvu je momčad preuzeo Zoran Mamić i na početku ovog prvenstva gurnuo je Burtona u prvih 11, u Prvoj HNL debitirao je protiv Lokomotive u pobjedi 6:0, odigrao je prilično dobro, nije to bio spektakularan nastup, ali za debi mladog igrača nije bilo zamjerki.

Nakon toga su stizale čestitke i iz Londona i od nekih njegovih bivših suigrača, pa iz Walesa čiji je mladi reprezentativac iako je rođen u Engleskoj. No njegov djed je Velšanin i zaslužan je što je Robbie odabrao Wales. Igrao je za U17, U19 i sada je u U21 vrsti. Nije bio u studenom na posljednjem okupljanju reprezentacije, savez je zbog epidemije odlučio ne zvati igrače koji igraju u inozemstvu.

Pripreme su mu prilika

Burton je dosad skupio 11 nastupa za prvu momčad. Doduše, u Europskoj ligi ušao je samo dvaput, i to dvaput protiv Wolfsbergera, svaki je put dobio onu posljednju minutu samo da bi upisao nastup. Burton je zasad opravdao očekivanja, no morat će i dalje biti strpljiv i puno raditi. Mlad je i još mora sazreti, s 20 godina još mora pohvatati neke stvari, još napredovati da bi postao jako važna karika plavih. Ima i jaku konkurenciju, tu je 23-godišnji Jakić, pa Burtonov vršnjak Franjić, a i kapetan Ademi zna se spustiti na tu poziciju zadnjeg veznog. To je Burtonu primarna pozicija iako je znao igrati i ofenzivnije u Arsenalu.

Mora se još i prilagoditi na sve oko sebe, eto u srijedu je vidio u Rudešu kako može izgledati kaljuža na terenu, toga u Engleskoj nema. No, i u takvim je uvjetima odigrao jako dobru utakmicu i pokazao da se na njega Mamić lako može osloniti i nije nemoguće da će u drugom dijelu sezone dobivati još veću minutažu. Plavi ovaj uspješni dio sezone završavaju u subotu protiv Varaždina i onda nakon dva tjedna odmora kreću s novima pripremama. To je prilika Burtonu da se još više dokaže, uostalom, bit će mu to prve prave pripreme otkako je član prve momčadi. Dečko treba samo nastaviti raditi i može ići stopama Danija Olma kojeg je znao iz Dinama i zbog kojeg se možda i odlučio preseliti u Dinamo.•