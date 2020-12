Otkrivamo tko je superbogati Rus koji stoji na putu Dinamu u Europi

Amkar iz Perma, Lokomotiv i Dinamo iz Moskve te Mordovia ruski su klubovi u kojima je igrao naš bivši reprezentativac Tomislav Dujmović koji je za Hrvatsku odigrao 19 utakmica. Dujmović i danas ima dobre veze s Rusijom, s ruskim nogometom, nerijetko je skautirao i njihove klubove i reprezentaciju. I dalje ima mnogo poznanstava u Rusiji pa nam je mogao puno toga ispričati i o Krasnodaru, ruskom prvoligašu koji će u veljači biti suparnik Dinamu u šesnaestini finala Europske lige.

– Krasnodar je prilično zahtjevan suparnik. Ima iskusniju momčad od CSKA u kojoj je ipak dosta mladih igrača, većinom Rusa, a u Krasnodaru ima igrača iz raznih zemalja. Brazilac Ari je tamo već jako dugo, ima sad i rusko državljanstvo, pa dvojica Šveđana (Berg i Claesson, nap. a.), Brazilac Wanderson... Krasnodar stalno dovodi igrače jačajući momčad – kaže Dujmović koji zna i gazdu kluba.

– Sergej Galicki je izuzetno bogat (565. na svijetu po bogatstvu na Forbesovoj listi) i on sve financira, čak mi se čini da je klub u njegovu stopostotnom vlasništvu. Uostalom, sagradio je i lijep stadion s 35.000 mjesta. Riječ je o mladom klubu, preuzeo ga je prije oko 13 godina dok je bio u Trećoj ili Četvrtoj ligi. I jako puno ulaže u nogometnu akademiju, bio je najavio da će do ove godine igrati u momčadi uglavnom Rusi, no do toga još nije došao. U Rusiji ga svi jako cijene.

Kako procjenjujete šanse Dinama da svlada tu zahtjevnu prepreku?

– Dinamo ima dobre šanse jer danas ima kvalitetnu i već europski iskusnu momčad. Plavi su se u skupini Europske lige igrački dizali i sad su već na visokoj razini. Ima u Dinamu puno reprezentativaca, a sigurno da igrači kao što su Ademi, Petković, Oršić i ostali mogu i puno više od ulaska u šesnaestinu finala. Bilo bi lijepo kad bi dohvatili osminu finala ili četvrtfinale – pričao nam je Dujmović, nekadašnji junior zagrebačkog Dinama koji dobro poznaje i našu i rusku ligu.

Nisu puno dovodili

– Ruska je liga zahtjevnija, svaki vikend je na rasporedu teška utakmica, a Dinamo ipak nema toliko teških susreta. U Rusiji se uvijek sedam-osam klubova bori za vrh. Eto, Ural ulaže golem novac a tek je deseti, no teško ga je pobijediti, nitko neće baš lako svladati ni Ahmad na Kavkazu... U ruskoj se ligi puno trči, fizički je zahtjevna, a igrači su naviknuti na teške utakmice.

No, Krasnodar nije baš dobro startao ove sezone, tek je na osmome mjestu, s 11 bodova manje od vodećeg Zenita.

– Istina je, no ove sezone nije ni doveo baš puno igrača. K tome, bio je u teškoj skupini Lige prvaka s Chelseajem, Sevillom i Rennesom, a u njoj je ipak bio treći i ostao je na europskoj sceni. Uz to, i u Rusiji je korona ostavila trag u nogometu i na momčadi. Zbog nje je bilo i dosta ozljeda igrača, teško je odmah ući u ritam ako ste deset dana u izolaciji, čak ako i niste bili zaraženi ili bolesni. Lutalo se i u tome mora li samo zaraženi igrač u izolaciju ili više njih, ovisno u kakvom su kontaktu bili. Nagađalo se i o odgodama utakmica, tako da ni njima nije bilo lako snaći se u svemu tome.

Neće biti hladno na jugu

Što plave čeka u Krasnodaru?

– Grad je na jugu Rusije i sigurno neće biti hladno, s klimom neće biti problema. Mogao bi problema imati Krasnodar zbog toga što će na utakmice s Dinamom doći s priprema, a obično ide u Tursku, Španjolsku, Dubai... gdje igra prijateljske utakmice, ali to je ipak drukčije od natjecateljskih koje će igrati Dinamo. Odigrat će ih nekoliko prije Krasnodara, pa je sigurno veći podražaj igrati prvenstvenu utakmicu s Istrom ili s bilo kim drugim nego s nekim prijateljsku utakmicu. Dinamo zbog toga neće baš moći Ruse dobro skautirati. Krasnodar će vjerojatno te prijateljske utakmice zatvoriti da ih se ne može pratiti, a ako ih se i bude moglo gledati, sigurno će miješati sastave – rekao je Dujmović i na kraju dodao:

– Nemojmo se zavaravati da je Krasnodar lagani suparnik. Istina, Dinamo je pobijedio CSKA, i to dosta lako, ali CSKA se već usredotočio na rusko prvenstvo jer je u Europskoj ligi već ispao. Istina, CSKA me malo razočarao ove sezone na europskoj sceni. No, Dinamo u svom pravom izdanju sigurno ima dobre šanse u dvije utakmice s Krasnodarom