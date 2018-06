Šuker: Neka me igrači učine najvećim predsjednikom HNS-a u povijesti!

Kao da smo zastali u ‘98.! Davor Šuker 20 je godina stariji, kosa mu je posijedjela i prorijedila se, bore su izraženije, ali popularnost Zlatne kopačke ne jenjava (osim, naravno, u Hrvatskoj, što nije tema ova priče).

Uoči jednoga od letova preko ruskih prostranstava (Šukeru je baza Moskva, odakle putuje na utakmice hrvatske reprezentacije) susrećemo predsjednika HNS-a u aerodromskome VIP salonu. Čim se pojavio, iznenađeni gosti salona počeli su se ustajati i jedan po jedan fotografirati se sa Zlatnom kopačkom SP-a iz 1998. godine. Šukeru, nenaviknutom na takav tretman u Hrvatskoj, paše svaka vrsta pažnje. Nikoga ne odbija, sa svima se pozdravlja, fotografira, daje autograme.

U takvom raspoloženju, ne odbija ni novinarski mikrofon. Rijetka zgoda kada se s predsjednikom HNS-a može razgovarati “jedan na jedan”...

– Ništa još nismo napravili, moramo spustiti loptu na zemlju. Čitam neke komentare; zašto mi uvijek moramo spominjati da smo najbolji, zašto to Nijemci nikada ne kažu za sebe? (razgovarali smo prije utakmice Njemačka – Meksiko, nap. a.) – kaže iskusni sportski diplomat Šuker svjestan da se bajka u samo 90 minuta lako može pretvoriti u agoniju.

Tema razgovora je, naravno, Argentina, jedina reprezentacija kojoj Šuker na SP-u 1998. godine nije zabio gol. Nije mu to uspjelo ni u prijateljskoj utakmici s gaučima u Zagrebu 1994. godine.

– Iako smo na SP-u 1998. već bili izborili drugi krug uoči utakmice s Argentinom, naravno da smo je željeli pobijediti. Pa nismo bili na školskom natjecanju, nego na SP-u! Igranje na Svjetskom prvenstvu, festivalu nogometa, nešto je najljepše što se nogometašu može dogoditi. Ali i nešto za što svi moraju biti pripravni – kaže Šuker.

I opet povratak u realnost...

– Argentina je uvijek favorit, a mi idemo korak po korak... Vidio sam dosta dobroga u našoj igri; mogu ja sad reći da ćemo biti svjetski prvaci, ali se nakon pet dana može sve preokrenuti. I što onda? – nastavlja Šuker.

Uživate li gledati Lea Messija?

– Messi je čudo, može u svakoj utakmici postići hat-trick, ali i on je samo čovjek, može pogriješiti, kao u utakmici s Islandom. Opasnost je za nas sad još veća jer su Argentinci ranjeni, sad im ne “igra” neodlučeno, nego samo pobjeda. Bit će to šahovska partija, namjerit će se junak na junaka, no vjerujemo u našu igru i pristup. Bude li sve kao u utakmici s Nigerijom, neću se bojati.

Imamo li snage svladati Argentinu?

– Ja sam za drugu vrstu razmišljanja, važno je ne izgubiti na Svjetskom prvenstvu, a poslije je bitno jeste li prvi ili drugi u skupini. Nisam od onih koji će najavljivati pobjedu. Jednom sam se zeznuo: kada je Igor Štimac bio izbornik, izjavio sam da ćemo napuniti mrežu Škotima u Zagrebu. Ulovili su me na Draženovu grobu, bio sam sentimentalan, pod dojmom toga ozračja, i ispao sam papak. Govorili su mi: “Škoti dolaze iz bara, s Guinnessom u ruci, uvalit ćemo im pet komada...”. I ja popušim foru – prisjetio se Šuker.

Mišljenje Zlatne kopačke – Ronaldo ili Messi?

– Ne možete uspoređivati njih dvojicu, obojica su izvanzemaljci s obzirom na to koliko golova zabijaju, i zbog toga zaslužuju maksimalan respekt. Sad se pojavio i Salah..., zaista su sva trojica vrh, ali prvu dvojicu bih ipak izdvojio od ostalih. Ronaldo ili Messi? Kao bivšem realovcu, “blanco” mi je ipak draži – ističe Šuker.

Usporedba Messija i Maradone? S Diegom ste igrali u Sevilli...

– Nogomet se jako mijenja svakih deset godina, u Diegovo vrijeme lopte su bile drukčije, tereni nisu bili tako pošišani... Jedino ih se može uspoređivati po visini. Ili po tome što je Diego osvojio Svjetsko prvenstvo, a Messi nije. Volim ih obojicu, ali Diego mi je draži jer sam s njim igrao – kaže Šuker.

Voljeli biste da Dalićevi izabranici nadmaše vaš uspjeh iz Francuske?

– Volio bih. Da budem i predsjednik Saveza koji je postigao najveći rezultat u povijesti – zaključio je Davor Šuker u kratkom intervjuu između dvaju letova...

Taman kad smo sa šefom HNS-a namjeravali otvoriti poneku domaću užarenu temu, poput nepravomoćne presude izvršnom direktoru HNS-a, s razglasa se čulo: “Posljednji poziv putnicima u Moskvu...”.