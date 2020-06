Bivši Hajdukov igrač danas igra u 5. ligi i puni aparate kavom, hranom i pićem

Mario Sačer (29) nekada je bio najbolji strijelac hrvatske juniorske lige, a danas igra u austrijskoj petoj ligi za Trofaiach.

Bio je vrlo perspektivan mladi igrač i prošao je sve mlađe selekcije hrvatske reprezentacije, ali neke stvari na početku karijere nisu se baš posložile.

Iz Varteksa je prvo trebao otići u Slovan Liberec, a onda je stigao poziv iz Hajduka.

- Onda nisam ni gledao uvjete, imao sam 18 godina i to mi nije bilo bitno, odmah sam rekao da želim u Hajduk, njihov sam navijač - kaže Mario Sačer za 24 sata.

U Hajduku se nije previše naigrao. Sačer otkriva gdje je prvo pogriješio.

- Najveću grešku sam napravio kad sam bio kadet i kad je Tonci Martić došao u klub. Otac i ja se dan danas prisjetimo tog trenutka i zažalimo, tko zna u kojem bi smjeru otišla karijera da smo s njim potpisali ugovor - kaže Mario.

Vratio se u Varaždin, Hajduk ga je poslao na posudbu u Varaždin. Počeo je igrati i sve se činilo da će se stvari napokon posložiti, te su krenule ponude, no angažman u Izraelu i dogovor s Villarrealom su propali.

Igrao je za Muru u sezoni 2012./13., a nakon toga je promijenio još nekoliko klubova. Igrao je za Istru, Međimurje, Dugopolje te je opet završio u Varaždinu.

Danas igra u austrijskoj petoj ligi te je zaposlen - puni aparate hranom i pićem.

- Punim aparate, vozim se s kombijem, nisam zatvoren u tvrtki osam sati i ne radim na normu nego punim aparate s kavom, hranom i pićem. Ne mogu biti na jednom mjestu dugo vremena pa mi je sve to dobro. I imao sam puno sreće i na tome sam danas zahvalan direktorima Jasmini i Kreši Futura koji imaju puno razumijevanja te me bez problema puštaju u Austriju na utakmice, kao i kolegama Nikolicu i Dukiću koji su me već toliko puta pokrili i uskočili kad sam imao nogometne obaveze - rekao je Mario Sačer za 24 sata.