Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Novi početak

Bio je najveća hrvatska nada, sad kreće s dna: 'Lijekovi nisu pomogli, nisam mogao ustati iz kreveta'

SUI, Super League, FC Basel vs FC Zuerich
Foto: EXPA/ Freshfocus/ Toto Marti
1/5
VL
Autor
Hina
29.11.2025.
u 13:05

– Pitali su me mnogo puta zašto sam igrao tako malo. Ne znam odgovoriti. Nisam imao priliku, to je činjenica, ali ne znam zašto je nisam dobio

Hrvatski nogometaš Ante Ćorić, koji je u četvrtak postigao pogodak u pobjedi malteškog Hamrun Spartansa nad gibraltarskim Lincolnom u Konferencijskoj ligi, rekao je kako je sretan što napokon igra u kontinuitetu.

Ofenzivni veznjak bio je pet mjeseci bez kluba prije nego što je tijekom ljeta stigao na Maltu.

– To je bio najbolji mogući izbor – izjavio je 28-godišnji Ćorić za portal Tuttomercato.

– Ovdje sam pronašao ono što sam tražio: kontinuitet u igri, povratak natjecateljskog ritma i mirnoće. Osjećam se voljeno i vjeruju mi.

Bivši igrač zagrebačkog Dinama u sudačkoj je nadoknadi postigao pogodak za 3:1 udarcem s ruba kaznenog prostora. Bio je to njegov prvi pogodak u europskim natjecanjima nakon devet godina. Za Dinamo je posljednji put zabio 2016., u remiju 2:2 s Dinamom iz Tbilisija u pretkolu Lige prvaka.

– Odlično se osjećam. Pronašao sam kontinuitet, igram svih 90 minuta – rekao je Ćorić.

Trener Lillea rekao bolnu istinu o Dinamu, ovo će mnoge zaboljeti
SUI, Super League, FC Basel vs FC Zuerich
1/8

– U prošloj utakmici vratio sam se nakon fizičkih problema pa sam počeo s klupe, ušao u završnici i iskoristio priliku na najbolji način – dodao je, u crveno-crnom prugastom dresu s brojem 14.

Istaknuo je da je posebno sretan jer je prije dolaska na Maltu dugo bio izvan terena.

– Imao sam ozbiljan problem s leđima koji je zahtijevao operaciju. Kada sam se vratio, dobio sam neke pozive, ali klubovi nisu bili sigurni u moje fizičko stanje – rekao je.

Hamrun Spartans mu je, kaže, pružio povjerenje.

– Kada me predsjednik nazvao i rekao za tu mogućnost, osjećao sam se uistinu važnim. Isto vrijedi i za trenera. Predstavili su mi konkretnu ponudu, iako su znali kroz kakvu sam operaciju prošao, i već idući dan potpisali smo ugovor.

Ćorić je od 2022. do 2023. bio član Rome, gdje nije dobio priliku za igru, nakon čega je šest mjeseci bio bez kluba.

– Kada sam se vratio u Hrvatsku, igrao sam sve utakmice za Rudeš. Potom je stigla ponuda Varaždina, za koji sam vjerovao da će biti odskočna daska. No počeo sam osjećati bol u leđima. Lijekovi protiv bolova nisu pomagali i jednog dana nisam mogao ustati iz kreveta – rekao je. Priznao je da je strahovao kako će morati prekinuti karijeru.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

Liječnici su ga odmah poslali na operaciju, a već pet mjeseci nema tegoba. Za drugoplasiranu momčad malteškog prvenstva upisao je 18 nastupa.

– Iza mene je teško razdoblje, pa sam zahvalan bliskim osobama koje su mi pomogle da nastavim dalje – istaknuo je.

Kao talentirani 21-godišnji veznjak Dinama i mlade hrvatske reprezentacije, 2018. otišao je u Romu, ali je ondje upisao tek tri nastupa.

– Pitali su me mnogo puta zašto sam igrao tako malo. Ne znam odgovoriti. Nisam imao priliku, to je činjenica, ali ne znam zašto je nisam dobio – rekao je.

Podsjetio je kako ga je u Rim doveo sportski direktor Monchi, koji je napustio klub četiri mjeseca kasnije.

– Tijekom prve sezone tražio sam odlazak na posudbu, ali su odbili. Govorili su mi da treniram dobro, da sam dobar dečko i da će prilika doći. Pa opet ništa. Nisu mi rekli: ‘Nisi igrač za Romu’, nego su jednostavno prestali razgovarati sa mnom.

Potom je otišao na posudbe: u Almeriju, VVV-Venlo, Olimpiju i Zürich, s kojim je osvojio švicarsko prvenstvo.

– Dobro sam se snašao u Zürichu i očekivao da će iskoristiti opciju otkupa, ali je Tiago Pinto tražio previše novca. Očito me želio odvesti u klub koji se njemu sviđa – kazao je Ćorić.

S Pintom se nikad nije ni susreo, a u Romi je od ljeta 2022. do ljeta 2023. bio potpuno izvan momčadi.

– Strašno. William Bianda i ja trenirali smo odvojeno, samo s kondicijskim trenerom. Nikada nisam vidio Mourinha – prisjetio se.

Dodao je da ga je to iskustvo ojačalo.

– Vrijeme u Romi i ozljede nesumnjivo su me ojačale. Sretan sam danas.

Trenutačno ne razmišlja o budućnosti. Kaže da želi što bolje igrati na Malti.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja