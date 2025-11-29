Bio je najveća hrvatska nada, sad kreće s dna: 'Lijekovi nisu pomogli, nisam mogao ustati iz kreveta'

Hrvatski nogometaš Ante Ćorić, koji je u četvrtak postigao pogodak u pobjedi malteškog Hamrun Spartansa nad gibraltarskim Lincolnom u Konferencijskoj ligi, rekao je kako je sretan što napokon igra u kontinuitetu.

Ofenzivni veznjak bio je pet mjeseci bez kluba prije nego što je tijekom ljeta stigao na Maltu.

– To je bio najbolji mogući izbor – izjavio je 28-godišnji Ćorić za portal Tuttomercato.

– Ovdje sam pronašao ono što sam tražio: kontinuitet u igri, povratak natjecateljskog ritma i mirnoće. Osjećam se voljeno i vjeruju mi.

Bivši igrač zagrebačkog Dinama u sudačkoj je nadoknadi postigao pogodak za 3:1 udarcem s ruba kaznenog prostora. Bio je to njegov prvi pogodak u europskim natjecanjima nakon devet godina. Za Dinamo je posljednji put zabio 2016., u remiju 2:2 s Dinamom iz Tbilisija u pretkolu Lige prvaka.

– Odlično se osjećam. Pronašao sam kontinuitet, igram svih 90 minuta – rekao je Ćorić.

– U prošloj utakmici vratio sam se nakon fizičkih problema pa sam počeo s klupe, ušao u završnici i iskoristio priliku na najbolji način – dodao je, u crveno-crnom prugastom dresu s brojem 14.

Istaknuo je da je posebno sretan jer je prije dolaska na Maltu dugo bio izvan terena.

– Imao sam ozbiljan problem s leđima koji je zahtijevao operaciju. Kada sam se vratio, dobio sam neke pozive, ali klubovi nisu bili sigurni u moje fizičko stanje – rekao je.

Hamrun Spartans mu je, kaže, pružio povjerenje.

– Kada me predsjednik nazvao i rekao za tu mogućnost, osjećao sam se uistinu važnim. Isto vrijedi i za trenera. Predstavili su mi konkretnu ponudu, iako su znali kroz kakvu sam operaciju prošao, i već idući dan potpisali smo ugovor.

Ćorić je od 2022. do 2023. bio član Rome, gdje nije dobio priliku za igru, nakon čega je šest mjeseci bio bez kluba.

– Kada sam se vratio u Hrvatsku, igrao sam sve utakmice za Rudeš. Potom je stigla ponuda Varaždina, za koji sam vjerovao da će biti odskočna daska. No počeo sam osjećati bol u leđima. Lijekovi protiv bolova nisu pomagali i jednog dana nisam mogao ustati iz kreveta – rekao je. Priznao je da je strahovao kako će morati prekinuti karijeru.

Liječnici su ga odmah poslali na operaciju, a već pet mjeseci nema tegoba. Za drugoplasiranu momčad malteškog prvenstva upisao je 18 nastupa.

– Iza mene je teško razdoblje, pa sam zahvalan bliskim osobama koje su mi pomogle da nastavim dalje – istaknuo je.

Kao talentirani 21-godišnji veznjak Dinama i mlade hrvatske reprezentacije, 2018. otišao je u Romu, ali je ondje upisao tek tri nastupa.

– Pitali su me mnogo puta zašto sam igrao tako malo. Ne znam odgovoriti. Nisam imao priliku, to je činjenica, ali ne znam zašto je nisam dobio – rekao je.

Podsjetio je kako ga je u Rim doveo sportski direktor Monchi, koji je napustio klub četiri mjeseca kasnije.

– Tijekom prve sezone tražio sam odlazak na posudbu, ali su odbili. Govorili su mi da treniram dobro, da sam dobar dečko i da će prilika doći. Pa opet ništa. Nisu mi rekli: ‘Nisi igrač za Romu’, nego su jednostavno prestali razgovarati sa mnom.

Potom je otišao na posudbe: u Almeriju, VVV-Venlo, Olimpiju i Zürich, s kojim je osvojio švicarsko prvenstvo.

– Dobro sam se snašao u Zürichu i očekivao da će iskoristiti opciju otkupa, ali je Tiago Pinto tražio previše novca. Očito me želio odvesti u klub koji se njemu sviđa – kazao je Ćorić.

S Pintom se nikad nije ni susreo, a u Romi je od ljeta 2022. do ljeta 2023. bio potpuno izvan momčadi.

– Strašno. William Bianda i ja trenirali smo odvojeno, samo s kondicijskim trenerom. Nikada nisam vidio Mourinha – prisjetio se.

Dodao je da ga je to iskustvo ojačalo.

– Vrijeme u Romi i ozljede nesumnjivo su me ojačale. Sretan sam danas.

Trenutačno ne razmišlja o budućnosti. Kaže da želi što bolje igrati na Malti.