Bilo bi lijepo da protiv Osijeka osjetimo atmosferu Lige prvaka

Mislav Oršić postao je igrač Dinama 1. srpnja 2018. iako je već i nekoliko mjeseci prije s tadašnjim igračem korejskog Ulsana sve bilo dogovoreno. Igrao je Oršić odlično u Južnoj Koreji i u Maksimiru su prepoznali igrača koji bi im mogao puno koristiti.

Uskoro je među plave došao i trener Nenad Bjelica i, uz ostale igrače Dinama, to je ispala dobitna kombinacija. Dečko koji je oduvijek želio igrati u Dinamu došao je do njega debelo obilaznim putom.

Nakon dobrih igara u zaprešićkom Interu, govorilo se da će u Hajduk, pa u Englesku, a otišao je u Speziju, koja je tada usko surađivala s Rijekom.

Stoga ne čudi da je brzo došao na Kantridu, ali kod Matjaža Keka nije dobio pravu priliku, nije odigrao ni jednu utakmicu, pa je otišao na posudbu u Celje.

A iz Celja, kao igrač Rijeke, otišao je u J. Koreju, a Rijeka je dobila 750.000 eura za igrača koji nije za nju ni igrao. Nakon uspješnih sezona u J. Koreji i Kini, sad je postao čudo u Maksimiru.

Tri komada Atalanti, tri Gorici, sad gol Šahtaru, je li ovo najbolji dio vaše karijere, možete li ga s nečim usporediti?– Ne mogu ni s čim. S obzirom na razinu nogometa, važnost tih utakmica i sve ostalo – ovo je najbolji dio moje karijere.

Uživam u svakoj sekundi na travnjaku i dajem sve od sebe u službi rezultata i momčadi – kazao nam je Mislav Oršić koji je bio najbolji igrač plavih u susretu sa Šahtarom u Harkivu (2:2).

Samo radim svoj posao

Da Robert Lewandowski u utorak nije imao svoj dan i postigao dva gola za Bayern, Oršić bi dijelio prvo mjesto liste strijelaca nakon prvog dana 3. kola Lige prvaka. Kako je biti u vrhu liste strijelaca Lige prvaka, Lewandowski je zabio pet golova, a vi ste u društvu Kanea, Sterlinga i Gnabryja s četiri gola?

– Opasno društvo, ha-ha. Šalu na stranu, samo radim svoj posao. Za koji sam plaćen i u kojem uživam. Čitam sada neke usporedbe s Mandžom, Olićem, Prosinečkim, Šukerom i sav se naježim. Pa, ljudi moji, to su igrači zbog kojih sam i počeo igrati nogomet, zbog kojih sam zavolio tu igru, a sada me dovode u njihov kontekst. Puno mi je srce – sretan je Oršić.

A kako ga ne uspoređivati s tim nogometnim veličinama, pa već je samo ove sezone 13 puta bio strijelac za Dinamo. Uz to, Oršić je oduševio i odnosom prema svome poslu, ali i brzinom, izdržljivošću... Dovoljno je pogledati onaj prodor gotovo preko cijelog terena. Kako ste se odlučili na onakav prodor prije pogođene vratnice?

– Nema tu neke posebne mudrosti. Jednostavno osjetite priliku i idete do kraja. To je instinkt. Nažalost, nedostajala je realizacija da sreća bude potpuna, ali nije važno. To je nogomet.

Odakle vam snaga za takav bijeg dulji od 50 metara i izdržavanje duela?

– Hvala bogu, imam takvu fizičku konstituciju i urođenu brzinu. Logika je jednostavna, u sportu morate koristiti svoje prednosti na najbolji mogući način, dok se mane barem mogu ublažiti ako se već ne mogu ispraviti. Ja imam tu brzinu i koristim je kako znam i umijem – objasnio je Oršić svoj sprint i prolaženje između igrača Šahtara.

Dinamovim navijačima žao je što plavi u Harkivu nisu slavili jer su igrali odlično i bili bliži pobjedi. No, zanimljivo, Bjelica je rekao da ne žali za pobjedom. Žalite li vi? Jer bi tri boda bila ogroman korak prema drugome mjestu.

– Ne treba žaliti za onim što ne možemo promijeniti. Tri boda bila bi čudo, ali i bod je zlata vrijedan. No, tek smo na pola puta i sve je još otvoreno.

Znali su da smo dobri

Sad slijedi uzvrat sa Šahtarom u Maksimiru, koliko će ta utakmica biti drukčija sad kad su vidjeli koliko ste dobri?

– Ma znali su oni i prije da smo opasni. Čitao sam da je njihov trener gledao 10 naših zadnjih utakmica i zato ne vjerujem da su nas podcijenili.

Navijači su odmah ujutro počeli zvati i pitati kad će u prodaju ulaznice za Šahtar. Na utakmici s Atalantom u Maksimiru bilo je odlično, a utakmica s Ukrajincima je još važnija. Ježite li se već sad od punog Maksimira 6. studenoga?

– Polako, još su tri utakmice do tada. Znate, razgovarao sam sa suigračima nakon povratka iz Ukrajine i svi smo se složili kako bi bilo lijepo da u susretu s Osijekom u nedjelju osjetimo atmosferu Lige prvaka. Derbi je, zaslužili smo igrom 15-20 tisuća navijača. Znam da je Maksimir takav kakav jest, da će možda biti hladno i da uvjeti nisu dobri, ali valjda smo nakon Harkiva zaslužili podršku. Dakle, prvo Osijek pa onda sve ostalo – pozvao je Oršić navijače plavih na stadion, ali bojimo se da će se razočarati, spomenute brojke gledatelja su samo san.

Naravno, voljeli bismo da se to dogodi jer su dečki to doista zaslužili nakon svih ovih europskih utakmica. Uostalom, vratili su se na prvo mjesto u HNL-u, sad im treba ta pobjeda nad Osijekom, a onda će se razmišljati o Šahtaru, o toj zacijelo odlučujućoj utakmici za ulazak u sljedeći krug Lige prvaka.

Koji će Dinamo biti u skupini, drugi ili treći?

– Matematika govori da možemo biti prvi, drugi, treći i posljednji. Spustimo loptu na zemlju, dobro smo počeli, ali tek smo na pola puta – nije se Oršić htio upustiti u prognoze.