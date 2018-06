Bilić otkrio: To neću zaboraviti, Modrića je bilo sram pogledati me u oči

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić uvjeren je da je ova generacija vatrenih talentiranija od njegove generacije koja je u Francuskoj 1998. uzela broncu.

- Tada su u velikim klubovima igrali samo Boban i Šuker. Sada smo imali tri igrača u finalu Lige prvaka, Modrića i Kovačića za Reala i Lovrena u Liverpoolu. Tu je i Mandžukić koji je zabio za Juventus dva gola na Bernabeu, a Rakitić je pak jedan od ključnih igrača Barcelone - otkrio je za The Sun Bilić pa dodao:

- Mi smo imali Šukera koji je zabio šest golova, te Ladića, koji je imao obranama odlučio pola naših utakmica. Moje iskustvo mi govori da igrači na ključnim pozicijama moraju odigrati utakmice života za veliki rezultat.

Ključna figura Hrvatske je Luka Modrić kojeg je Bilić vodio i u mladoj i u A reprezentaciji.

- Imao je 19 godina kada smo s mladom reprezentacijom izgubili kod kuće od Izraela. Vidio sam mu očima da je osjećao krivnju, kao da me iznevjerio, nikada to neću zaboraviti. Odigrao je jako dobro, ali bilo ga je pomalo sram pogledati me u oči. To se ne događa svaki dan.

- Uoči naše prve utakmice na Euru 2008. rekao sam mu da je uz rame s Xavijem i Iniestom, a on je dokazao da sam bio u pravu. Za mene je on najbolji veznjak svijeta, sigurno najkompletniji. Svakog suigrača čini boljim. Uvjeren sam da će biti sjajan u Rusiji. No, previše ovisimo o njemu, samo da se ne ozlijedi.

Bilić je otkrio i planove za budućnost.

- Shvatio sam koliko je pauza važna. Odmorio sam se, putovao, gledao utakmice. Više me zanima angažman u klubu nego u reprezentaciji - zaključio je bivši hrvatski izbornik.