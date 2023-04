Barcelonin novi dragulj: Oborio preko 100 godina star rekord. Xavi: 'Sličan je Messiju!'

Lamine Yamal (15) ulaskom u utakmicu Barcelone i Betisa u 83. minuti postao je najmlađi igrač u povijesti koji je zaigrao za Barcelonu s 15 godina, devet mjeseci 16 dana. Taj rekord je od 1922. držao Armand Martinez Sagi, koji je prilikom svog debija bio samo dva mjeseca stariji. Yamal je i peti najmlađi igrač u povijesti španjolske prve lige.

U svojih deset minuta na Camp Nou iskazao se svojom igrom. Došao je u priliku za pogodak međutim zaustavio ga je Betisov vratar Rui Silva, a Ousman Dembele nije uspio zabiti gol iz izvrsnog dodavanja Yamala pred sam gol. Mladi igrač je jedan od najvećih talenata La Masije, a sa seniorskom ekipom počeo je trenirati u rujnu na poziv samog Xavija Hernandeza.

Xavi je na konferenciji za medije nakon utakmice imao riječi hvale za mladog igrača. "Lamine je bio vrlo dobar. Rekao sam mu da pokuša biti opasan i on je to uspio. Zamislite, ima tek 15 godina! Malo je nedostajalo da zabije gol. Poseban je, pun je samopouzdanja i može nam postati važan igrač. Dovoljno je gledati ga na treningu da to shvatite", rekao je Xavi.

Usporedio ga je i sa Lionelom Messijem i Ansuom Fatijem rekavši: "Sličan im je. Vrlo je talentiran u zadnjoj trećini. On je igrač koji može obilježiti cijelu jednu eru Barcelone." Yamal nastupa za Barceloninu juniorsku momčad. U 28 nastupa ove sezone postigao je osam pogodaka i upisao osam asistencija, a osim toga član je i juniorske španjolske reprezentacije.