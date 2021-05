Barcelona i Real se moraju nakloniti boljima: Ovo su najvredniji klubovi na svijetu

Financijski magazin Forbes je objavio godišnju listu najvrednijih sportskih klubova na svijetu, a petu godinu zaredom na vrhu te ljestvice nalazi se NFL momčad Dallas Cowboys.

Forbes Cowboyse procjenjuje na 5,7 milijardi dolara, što je 3,6 posto veća vrijednost od one prošlogodišnje. Drugo mjesto na Forbesovoj listi drži bejzbolska MLB momčad New York Yankees procijenjena na 5,3 milijarde dolara, slijedi košarkaška NBA momčad New York Knicks s vrijednosti od pet milijardi dolara, a prvih pet zatvaraju španjolski velikani Barcelona sa 4,76 milijardi i Rael Madrid sa 4,75 milijardi dolara.

Prema Forbesu, vrijednost 50 najvrednijih sportskih klubova na svijetu porasla je za 11 posto u odnosu na lani usprkos pandemiji koronavirusa zbog koje se već više od godinu gotovo sva natjecanja održavaju bez gledatelja, a to se objašnjava sve bogatijim ugovorima o televizijskim pravima.

Na Forbesovoj listi 50 najbogatijih klubova na svijetu najviše je onih iz NFL-a, čak 26, slijede NBA i nogomet s po devet, dok je šest klubova iz MLB-a.