Babić opet slavio: Nokautirao Francuza za desetu pobjedu u karijeri

Hrvatski boksač Alen Babić nokautirao je Francuza Davida Spilmonta u šestoj rundi. Babić je (31, 9-0) boksao protiv Francuza (30) sa skorom 11-7-1.

Alen Babić je slomio Francuza, kojemu je sudac dva puta u ovome meču brojao, ali drugi puta je Spilmont jednostavno odustao u 6. rundi. Tempo hrvatskog boksača više nije mogao pratiti.

U prvu je rundu Babić ušao jako, u svom stilu, ali je već u drugoj vidno usporio i čak dozvolio protivniku da ga dobro pogodi i spasilo ga je zapravo samo zvono. U trećoj je kroše sjeo je na licu Spilmonta, ali nije napravio veću štetu. No, nenadano se stiglo do šeste runde, prvi puta u Babićevoj karijeri, no uspio je hrvatski boksač još jednom Francuza na konopcima dovesti do brojanja i do kraja meča.

Foto: ANDREW COULDRIDGE Boxing - Alen Babic v David Spilmont - AO Arena, Manchester, Britain - December 18, 2021 Alen Babic in action during his fight against David Spilmont Action Images via Reuters/Andrew Couldridge