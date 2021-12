Babić odgovorio Hrgoviću: 'Kromanjonac ne razumije previše'

Hrvatski boksač Filip Hrgović odnio je pobjedu u subotnjem meču protiv prilično slabijeg Emira Ahmetovića. Hrgović je tom prilikom zagrmio kako želi jače protivnike, ali se još jednom osvrnuo na svog rivala Alena Babića.

- On je jednostavno retardiran, čovječe, što s njim? On samo puno priča, nije stepenica više za mene. Završio bih ga brže nego što sam Emira. To je rivalstvo samo zbog njegovih priča, može govoriti do sutra. Ali u boksačkom ringu to nije rivalstvo. On nema nikakve kvalitete da me ugrozi - rekao je Hrgović.

'DOVEST ĆU BOKS NA POLJUD, MAKSIMIR ILI PULSKU ARENU'

Nije dugo trebalo čekati Babićev odgovor. U objavi na Facebooku Hrgovića je nazvao Kromanjoncem, ali i pojasnio kako misli organizirati njihovu borbu.

- Budite sigurni da ćete gledati ovaj meč. Bili u mojem ili kockinom kutu dobiti ćete odgovore koje zanimaju veliki dio Hrvatske publike pa i šire. Kromanjonac ne razumije previše pa razumijem da cu do tog meča morati doći sam. Napravio sam puno "nemogućih" stvari u životu pa znam kako. - napisao je Babić, a uz objavu i priložio fotomontažu.

Moja misija je dovesti Matchroom u Hrvatksu. Na Poljud, Maksimir ili Pulsku Arenu. Napuniti card našim borcima i privući što više djece i odraslih u boksačke klubove. Približiti svjetla Las Vegasa najljepšoj državi na svijetu.

PITANJE IDIOTA

Upisati se u povijest i onda kada je sve spremno, kada su naši borci spremni u svojim svlačionicama, tada ću pokazati svima da je boks puno više od samog boksa. Tad ću ostvariti taj san kojeg budan sanjam vec dugo vremena. Cijeli svijet ce svjedočiti pobjedi apsolutnog underdoga.

- Hrvatska će dobiti odgovor na boksačko pitanje. Pitajte idiota, nije li to dovoljan razlog za borbu? Priča se o toj borbi na svakom kutu, u svakom njegovom intervjuu je moje ime i obrnuto. Prvi dio je ostvaren, polemike se vode posvuda. Sad slijedi the final act. Borba. - zaključuje Babić.