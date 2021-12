VIDEO Pogledajte kako je Hrgović u tri poteza srušio Ahmetovića

Filip Hrgović u 14. borbi profesionalne karijere nije imao nikakvih problema doći i do 14. pobjede! Emir Ahmatović nije imao nikakve šanse i to je pokazatelj boksačkom svijetu da je vrijeme da najbolji hrvatski boksač dobije protivnika doraslog njegovu statusu!

Njemački borac srpskih korijena u posljednji trenutak zamijenio je Amerikanca Alexandera Scotta i nije imao ni najmanje laku zadaću, no hrabro je pristao na meč i hrabro je ušao u njega.

Ali, klasa se odmah prepoznala... Svaki nalet protivnika, deset centimetara viši i gotovo devet kilograma teži Filip lako je branio pa ekspresno uzvraćao.

3 knockdowns for Filip Hrgović, and he ends this one early 🇭🇷#HaneyDiazJr pic.twitter.com/z48rrUnkFL