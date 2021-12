VIDEO Hrgović opleo po Babiću: 'On je retardiran, što s njim? Nije stepenica više za mene...'

Filip Hrgović noćas je pobijedio Emira Ahmatovića i već traži novog protivnika. Sve glasnija su nagađanja kako bi to mogao biti Kinez Zhang Zhilei. To je bila jedna od tema novinarske konferencije nakon borbe.

No, u priči o boksačima novinari nisu izdržali, a da ne pitaju za Hrgovićevog rivala i sunarodnjaka Alena Babića koji ga je često prozivao. Hrgović mu ni ovaj put nije ostao dužan.

"On je jednostavno retardiran, čovječe, što s njim? On samo puno priča, nije stepenica više za mene. Završio bih ga brže nego što sam Emira. To je rivalstvo samo zbog njegovih priča, može govoriti do sutra. Ali u boksačkom ringu to nije rivalstvo. On nema nikakve kvalitete da me ugrozi", odgovorio je Hrgović.