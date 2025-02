Ava Karabatić ima novi hobi, za VL kaže: Na Cristianu Ronaldu sam radila čak 72 sata

Ava Karabatić, spisateljica, novinarka, sudionica brojnih reality showova i TV voditeljica, ovih dana užurbano priprema izložbu svojih crteža. Bit će otvorena 8. ožujka u Opatiji, a na crtežima su sve slavna sportska imena. Ima tu nogometaša, košarkaša, vaterpolista i rukometaša. Lista je dugačka, a nacrtala je, među ostalim, Luku Modrića, Michaela Jordana, Dražena Petrovića, Zlatka Dalića, Zinedinea Zidanea, Maradonu, Neymara, Mikkela Hansena, Blanku Vlašić, Janicu Kostelić...

Prvi crtež bio je Totti

– Ovo će biti moja druga samostalna izložba. Prvi put sam se okušala u grafici, neki crteži su crno-bijeli, neki u boji. Kada su vidjeli moje crteže, mnogi su me pitali jesam li završila Likovnu akademiju. Odgovaram da nisam. Jednostavno sam talentirana. Kao mala uvijek sam sa sobom nosila bilježnicu i crtala sve živo.

Je li teško nacrtati portret?

– Neke sam nacrtala brzo, a za neke sam se itekako namučila. Primjerice, Christiana Ronalda crtala sam 72 sata. On ima posebne crte lica koje nikako nisam mogla pogoditi. Nacrtala bih pa zgužvala papir i tako bezbroj puta. Taj crtež prodala sam u Splitu.

Koji je bio prvi sportski crtež?

– Francesco Totti. Obožavam Rim i klub Roma.

Koji vam je najdraži sportski portret?

– Zlatan Ibrahimović. Taj crtež nikad neću nikome prodati.

Foto: privatni album

Koga ćete sljedećeg nacrtati?

– Želim nacrtati danskog rukometaša Gidsela.

Veze sa sportom počele su jako rano?

– Kao mala zavoljela sam loptu, nisu me zanimale ni igračke ni ljuljačka u parku. Kada sam krenula u osnovnu školu, nisu me zanimali plesovi, balet ili gluma, već samo sport. Trenirala sam dugo rukomet u Dalmi, kasnije i košarku.

Ali niste napravili ozbiljnu sportsku karijeru u ta dva sporta?

– Nažalost nisam. Imala sam previše obaveza prvo u srednjoj školi, potom na fakultetu. Završila sam srednju školu za tehničara u farmaciji, a u Sarajevu sam završila novinarstvo.

Jesu li vam u rodu Nikola i Luka Karabatić, sjajni francuski rukometaši?

– Da, rođaci su iz drugog koljena. S Nikolom sam se upoznala na Svjetskom rukometnom prvenstvu u Francuskoj 2017.

Foto: privatni album

Rekli ste da vam je ovo druga samostalna izložba, gdje je bila prva?

– Po cijeloj Hrvatskoj. Izlagala sam slike na uljanom platnu, a motivi su bili stari Egipat i Grčka, piramide, Kleopatra i konji. Slikala sam kistom od kune i jazavca. Nakon Hrvatske, izložba je bila postavljena u Beogradu i Ljubljani, a odaziv je bio sjajan. Puno se tih slika prodalo.

Okušali ste se i na brojnim izborila ljepote?

– Bila sam Miss turizma Hrvatske, Miss Europe i Best model Hrvatske. Na izboru u Kuala Lumpuru u žiriju je bila Naomi Campbell, a u Istanbulu Linda Evangelista i Michelle Yeoh, prva Azijatkinja koja je nagrađena Oscarom za najbolju glumicu za ulogu u izvrsnoj znanstvenofantastičnoj komediji "Sve u isto vrijeme".

Šest godina živjeli ste u Beogradu?

– Radila sam na dvije njihove televizije kao voditeljica jutarnjeg programa. Ugostila sam brojne poznate osobe iz javnog života. Radila sam dnevno 14 sati pripremajući emisiju. Bila sam urednica i voditeljica, a sama sam pisala scenarije za gostovanja.

Napisali ste knjigu "Ja, nomad".

– U knjizi sam opisala cijeli svoj život, od osnovne škole, preko manekenstva pa do odlaska u Beograd. U knjizi spominjem brojne anegdote sa sportašima, menadžerima, pjevačima i drugim javnim osobama koje sam upoznala tijekom života. Ljude sam svuda upoznavala, a svoje ljubavi nikad nisam upoznavala u diskotekama ili na javnim mjestima, nego, recimo, kad bih išla baciti smeće. Nikad mi nije ništa bilo teško. Radije ću proliti krv i znoj, nego da ujutro moram prati usta sapunom – rekla je Ava, koja je do sada pročitala gotovo tisuću knjiga, a najveći utjecaj na nju imali su Zola, Krleža i Andrić.

Slijedi "Konačni obračun"

Uskoro izlazi i druga knjiga?

– Da, zvat će se "Konačni obračun". Zašto takvo ime? Zato što sam nakon povratka iz Beograda u Hrvatsku imala velikih problema s alkoholom. Puno se toga lošeg dogodilo u to vrijeme, među ostalim došlo je i do pandemije. Uhvatila me depresija, ostala sam bez dečka. Otišla sam na kraju na liječenje na otok Rab. Bila sam "solo drinker", znala sam popiti dvije i pol litre pelinkovca na dan. Tamo sam se izliječila, a na Rabu sam počela i crtati portrete. Prvo članove obitelji pa prijatelje i tu je nastala ljubav prema grafici. Već godinu i osam mjeseci nisam popila ni kap alkohola. Dobila sam jednu tešku borbu i zato će se knjiga zvati "Konačni obračun".

Foto: Privatni album

Kao novinarka intervjuirali ste brojne poznate nogometaše.

– Nitko ne zna da sam radila intervjue s poznatim sportašima jer sam u Sarajevu završila privatni fakultet za sportskog novinara. Jedan od njih je Sol Campbell, s kojim sam se vidjela u Manchesteru, a radila sam i s Batistutom, Džekom, Pjanićem i Casillasom. Nogometni su mi uzori Maradona, Casillas, Totti i Pirlo, a od naših Mario Pašalić. Osim nogometa volim igrati golf i šah.