Znate li koji trofej nedostaje Cannavaru? On, Maradona i Ronaldo imaju jednu zajedničku stvar

Liga prvaka je elitno je nogometno natjecanje i sveti gral većine najboljih svjetskih igrača. Međutim, neki od legendarnih igrača nisu uspjeli osvojiti ovo natjecanje, iako su u karijerama osvajali brojne individualne trofeje, pa čak i naslove svjetskog prvaka. U tom društvu je i aktualni Dinamov trener Fabio Cannavaro. Kao igrač imao je vrhunsku karijeru, no nikada nije uspio osvojiti elitno klupsko nogometno natjecanje. A ovo je popis spomenutih nogometaša:

(11) Francesco Totti

Francesco Totti, inače poznat kao 'Rimski car', bio je do kraja vjeran Romi, klubu iz djetinjstva. Upisao je 786 nastupa za Romu i odbio se pridružiti većem klubu kako bi ostao u glavnom gradu Italije. Da je napustio Romu, Totti možda ne bi bio na ovom popisu, no presudna je bila iskrena ljubavi prema rodnom gradu. Totti je došao samo do osmine finala Lige prvaka, ne uspjevši dogurati dalje od te faze.

(10) Ruud van Nistelrooy

Unatoč tome što je bio najbolji strijelac Lige prvaka u tri sezone i postigao 56 pogodaka u natjecanju, Ruud van Nistelrooy nikada nije uspio pretvoriti svoje golove u medalju pobjednika Lige prvaka. Igrao je za Manchester United i Real Madrid, a 2002. s Unitedom je stigao do polufinala.

(9) Fabio Cannavaro

Legendarni branič, danas trener Dinama, Fabio Cannavaro vodio je svoju talijansku momčad do trona na Svjetskom prvenstvu 2006., ali nije uspio osvojiti Ligu prvaka unatoč činjenici da je igrao za velikane kao što su Inter, Juventus i Real Madrid. Cannavaro je u svojoj karijeri igrao u 62 utakmice Lige prvaka, ali je imao više uspjeha u Kupu UEFA, osvojivši turnir s Parmom 1999. Osvajač Ballon d'Or iz 2006. stigao je do polufinala 2003. s Interom iz Milana.

(8) Sergio Agüero

Sergio Agüero najlegendarniji je i najuspješniji napadač Manchester Cityja, predvodio je momčad tijekom najtrofejnijeg razdoblja, osiguravši 15 velikih naslova, uključujući pet naslova Premier lige. Unatoč svom domaćem uspjehu, Agüero nikada nije mogao pomoći Manchester Cityju da osvoji Ligu prvaka u svom mandatu, izgubivši u finalu 2021. od Chelseaja. Postigao je 41 gol u 79 utakmica Lige prvaka i čak osvojio Europsku ligu s Atlético Madridom.

(7) Eric Cantona

Eric Cantona bio je genij na nogometnom terenu u dres Manchester Uniteda, postavši prva strana superzvijezda na Old Traffordu. S Unitedom je osvojio četiri naslova Premier lige i dva FA kupa, ali nikada nije osvojio Ligu prvaka. Godine 1997., u 30. godini, Cantona se neočekivano povukao iz nogometa jer je izgubio strast za igrom. Godine 1999. Sir Alex Ferguson i Manchester United osvojili su Ligu prvaka. Cantona je tada imao samo 33 godine.

(6) Dennis Bergkamp

Nizozemski maestro Dennis Bergkamp smatra se jednim od najvećih igrača Ajaxa i Arsenala. Tijekom karijere osvojio je mnoštvo trofeja. Premierligaši 'Nepobjedivi' osvojili su Kup UEFA 1992. i 1994., ali nikada nisu osvojili Ligu prvaka. Bergkamp je konačno stigao do finala Lige prvaka u svojoj posljednjoj profesionalnoj utakmici, s Arsenalom protiv FC Barcelone. Unatoč tome što je Arsenal poveo preko Sola Campbella, kasni golovi Samuela Eto'oa i Juliana Bellettija spriječili su Bergkampov bajkoviti oproštaj.

(5) Patrick Vieira

Patrick Vieira bio je jedan od najdinamičnijih igrača europskog nogometa, ali njegova strašna sreća u Ligi prvaka je nevjerojatna, s obzirom na broj trofeja koje je osigurao Arsenalu i Interu iz Milana. Francuski veznjak napustio je Arsenal i pridružio se milanskom Interu, sezonu prije nego što je Arsenal stigao do finala Lige prvaka. Također je napustio milanski Inter u siječnju 2010., šest mjeseci prije nego što je Inter osigurao naslov Lige prvaka. Nije mu bilo suđeno.

(4) Zlatan Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović igrao je za najveće europske klubove, uključujući Juventus, Inter, Barcelonu, Milan, PSG i Manchester United. Ibrahimović nikada nije igrao u finalu Lige prvaka unatoč domaćem uspjehu s tim klubovima. Ibrahimović je u Ligi prvaka nastupio 124 puta, a nije podigao pehar pobjednika tog natjecanja. Osvojio je Superkup 2009. s Barcelonom i Europsku ligu 2017. s Manchester Unitedom.

(3) Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon se smatra jednim od najboljih svjetskih vratara. S Juventusom je osvojio Svjetsko prvenstvo 2006. i deset naslova u Serie A i upisao 124 nastupa u Ligi prvaka, poput Zlatana Ibrahimovića. Unatoč međunarodnom i domaćem uspjehu, Buffon je u tri navrata stigao do finala Lige prvaka, izgubivši svaki put. Dva puta je obranio u raspucavanju 2003., ali je ipak izgubio od Milana i 3-1 i 4-1, a od Barcelone i Real Madrida 2015. i 2017.

(2) Ronaldo

Brazilska legenda Ronaldo jedan je od najvećih napadača u povijesti. Bio je brazilski heroj na Svjetskom prvenstvu 2002. i igrao je za vrhunske europske klubove kao što su Barcelona, Real Madrid i Milan. Trostruki FIFA-in svjetski igrač godine i dvostruki osvajač Zlatne lopte nikada nije stigao do finala Lige prvaka, a FourFourTwo ga je proglasio najvećim igračem koji nije osvojio trofej. Osvojio je Kup pobjednika kupova UEFA 1997. i Kup UEFA 1998. godine.

(1) Diego Maradona

Mnogi smatraju Diega Maradonu najvećim igračem svih vremena, ali njegov međunarodni uspjeh s Argentinom zasjenjuje njegov nedostatak uspjeha u Europi. Pobjednik Svjetskog prvenstva 1986. igrao je za Barcelonu i Napoli, ali najbolje što je ikada uspio bilo je osvajanje Kupa UEFA 1989. s talijanskom momčadi. Da je duže igrao u Europi, bi li osigurao medalju pobjednika Europskog kupa/Lige prvaka?