Arsenal doživio veliku sramotu: Drugoligaš ih izbacio iz FA kupa

Nogometaši Arsenala ispali su rano u ovosezonskom izdanju engleskog FA kupa. Drugoligaš Nottingham Forest je kao domaćin u 3. kolu slavio s 1-0.

Pogodak vrijedan prolaska postigao je džoker s klupe Lewis Grabban u 83. minuti. Iako je Arsenal pokušao do kraja izjednačiti domaćin je bez ikakvih problema odbio napade te u sjajnoj atmosferi proslavio veliku pobjedu sa svojim navijačima. U idućem kolu Nottingham Forest na domaćem terenu igra protiv Leicestera.

Nottingham Forest je trenutačno deveta momčad engleskog Championshipa, dok je Arsenal donedavno bio u odličnom nizu od pet pobjeda koji je prekinut domaćim porazom od Manchester Cityja (1-2), a sada je uslijedio i 'nizak udarac' u FA kupu.

Foto: Darren Staples January 9, 2022, Nottingham, United Kingdom: Nottingham, England, 9th January 2022. Lewis Grabban of Nottingham Forest is mobbed after scoring the first goal during the Emirates FA Cup match at the City Ground, Nottingham. Picture credit should read: Darren Staples / Sportimage Photo via Newscom Photo: Darren Staples/NEWSCOM

FA kup, 3. kolo:

Nottingham Forest - Arsenal 1-0 (Grabban 83)

Cardiff - Preston 1-1, 2-1 (Davies 42, Harris 116 / Johnson 54-11m)

Luton - Harrogate 4-0 (Adebayo 18, Jerome 50, Naismith 80, Berry 88)

Stoke - Leyton 2-0 (Ince 43, Campbell 89)

Liverpool - Shrewsbury 4-1 (Gordon 34, Fabinho 44-11m, 90+3 Firmino 78 / Udoh 27)

Tottenham - Morecambe 3-1 (Winks 74, Lucas Moura 85, Kane 88 / O'Connor 33)

Wolverhampton - Sheffield United 3-0 (Podence 14, 80, Semedo 72)

West Ham - Leeds 2-0 (Lanzini 34, Bowen 90+3)

Charlton - Norwich 0-1 (Rashica 79)