Anzulović: Živi smo, ali smo još uvijek na aparatima

Bez ozlijeđenih bekova Krušlina i Uljarevića, ali i bez klupski zapriječenog Simona, jučer su se okupili naši košarkaški reprezentativci i to radi nastavka kvalifikacija za SP. A među njima su čak četiri NBA igrača (Bogdanović, Šarić, Zubac, Žižić) što, u povijesti muške košarkaške reprezentacije, nikad nije bio slučaj.

- Pred nama su dvije utakmice koje će nas uvelike usmjeriti. Ili na stranu na kojoj ćemo biti bliže Kini ili na onu na kojoj ćemo biti dalje odlasku na Svjetsko prvenstvo. Drago mi je da ovaj puta imamo i Žižića, ali i Perića igrača koji će ovoj reprezentaciji biti itekako bitan u studenom i veljači, kada nas NBA igrača neće biti - kazao je kapetan Bojan Bogdanović koji je na ove pripreme došao u prilično dobrom tjelesnom stanju.

- U boljem sam sada stanju nego što sam bio u lipnju, prije utakmica s Italijom i Rumunjskom. Ovo sam ljeto bio slobodan kao nikad dosad. Obično sam preko ljeta imao 20-30 slobodnih dana, no ovo ljeto ih je bilo toliko da nisam znao što da radim. Dobro sam se odmorio nakon lipanjskih kvalifikacijskih utakmica i potom sam se počeo pripremati za reprezentaciju i novu NBA sezonu.

[video: 26470 / ]

U dobrom su stanju i Zubac i Žižić, a što o svom stanju kaže Dario Šarić?

- Imamo 14 dana od prve utakmice pa idemo na pripreme da se pripremimo. Nadam se da ću protiv Litve i Poljske biti u 100-postotnom izdanju. Mi NBA igrači spremni smo boriti se za ove dvije jako važne pobjede kako bismo s njima dali zamah onima koji će u studenom i veljači morati još koji put pobijediti da bismo otišli na SP.

I dok se Dario spremao u Šibeniku, i Ante Žižić trenirao je u svom rodnom gradu.

- Spremao sam se u Omišu s bratom, a naš rad nadgledali su i treneri iz mog NBA kluba Clevelanda. Mogu reći da sam poprilično spreman jer nakon Ljetne lige gotovo pa i nisam imao slobodnog dana.

Kapetan Bogdanović izrazio je zadovoljstvo što će se utakmica protiv Litve igrati u Osijeku.

- Kada god smo igrali u Osijeku domaćini bi nas bodrili na samo za vrijeme utakmice nego i cijelog boravka, a to nam i treba jer pred nama su dvije jako važne utakmice. Važno nam je dobiti obje jer smo u teškoj situaciji s obzirom da smo u drugi krug ušli s lošijom međusobnom koš razlikom s Talijanima i Nizozemcima. Istina je, po prvi put imamo četiri NBA igrača, no to ništa ne znači, ali je barem dobar osjećaj da nam se NBA igrači vraćaju u reprezentaciju. A dobar osjećaj je bio i kada smo dobili Italiju u Trstu i nadam se da je ta pobjeda bila okidač za dobru seriju. A do te utakmice mi smo doslovce bili na konopcima.

Na tu temu, izbornik Dražen Anzulović izrazio se još slikovitije.

- Ona utakmica s Rumunjima za nas je bila eliminacijska za drugi krug kvalifikacija. Živi smo, ali smo još na aparatima jer nam trebaju najmanje četiri pobjede u šest utakmica da bismo bili sigurni da idemo na SP. I zato nećemo puno pričati, nego se bacamo na posao.

A njega mu otežava Ergin Ataman, trener Anadolu Efesa koji nije bio spreman pustiti Krunu Simona na početak reprezentativnih priprema.

- Čuo sam se s trenerom i on je taj koji odlučuje kad će ga pustiti. Kruno je izrazio želju da se priključi što prije, nadao se da će doći na početak priprema, no isto tako se i spominjalo da će doći samo tri dana prije utakmice. Simptomatično je da su svi turski reprezentativci na pripremama svoje reprezentacije od prvog dana. Naš Savez je pričao s menadžmentom kluba i učinio je sve što je mogao, baš kao i Kruno, a sada je sve u rukama njegova klupskog trenera.

Nisu li to dvostruki aršini?

- To se zove turskom demokracijom - domentuo je predsjednik HKS-a Stojko Vranković.

- Nažalost, to je refleksija svega onoga što se događa u ratu Eurolige i Fibe.

Na koncu ispada da imamo veći problem s Euroligom nego s NBA ligom.

- I dok kod Eurolige oko toga nema pravila, kod NBA lige postoje jasna pravila i mi ih se držimo pa tako i toga da naši NBA igrači ne smiju početi trenirati s reprezentacijom prije 30. kolovoza - objašnjava Zula.

S obzirom na pomanjkanje vanjskih igrača Krušlina, Uljarevića i Babića (koji je otkazao), a Simon je pak neizvjestan, može li se dogoditi da izbornik povisi petorku?

- Znam na što ciljate, naprimjer Šarić na trojci, no to ćemo vidjeti kroz pripreme u Svetom Martinu. Sve ćemo opcije probati i i vidjet ćemo koliko nam može pomoći Junaković kojeg sam naknadno pozvao - ističe izbornik.