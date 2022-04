Ante Čačić prije Lokosa: Imamo nezgodan raspored, a još je 12 bodova u igri

Novi debi Ante Čačića na klupi plavih bio je uspješan, protiv Gorice su plavi upisali tri boda, sad im slijedi jednako nezgodno gostovanje u nedjelju u Kranjčevićevoj. No, sad Čačić ipak malo više rada s momčadi.

- Ovaj tjedan je bio malo duži, nekim smo igračima dali minutažu protiv kijevskog Dinama. Raspoloženje u svlačionici je dobro, dobro se radilo, uspjeli smo napraviti i dva razvojna treninga i očekujem da je momčad spremna za utakmicu protiv suparnika koji je u ovoj kalendarskoj godini izgubio samo dvije utakmice, protiv Hajduka i Rijeke. Moramo biti odgovorni i imati kontrolu nad cijelom utakmicom. Dosad smo s njima osvojili samo četiri boda, ostali bez pet. No, to je samo prva stepenica od četiri do potvrde osvajanja naslova. Ne čeka nas lagana utakmica, ali ako budemo na svojoj pravoj razini onda sam veliki optimist – kazao je Ante Čačić.

Koliko je sad ipak lakše nakon Gorice i povećanja bodovne prednosti?

15.04.2022., stadion Maksimir, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 31. kolo, GNK Dinamo - NK Istra 1961.

- Svaka pobjeda drži dobru atmosferu, ali ništa nije gotovo, 12 je bodova u igri, a imamo nezgodan raspored jer smo domaćini Osijeku i Hajduku koji su s pravom pretendenti na naslov prvaka, nezgodno gostovanje u Kranjčevićevoj i u Šibeniku u kojem nam utakmice nikad nisu bile lagane. No, nastojim momčad fokusirati na prvu prepreku, a to je Lokomotiva – veli Čačić koji je i dalje bez Franjića, Štefulja, Bulata, igrača čija je sezona očito završena, vidjet će se još kakva je situacija s Emrelijevim ramenom, ali u kadar se vratio Menalo.

Lokosi najavljuju da će Dinamo morati puno bolji negoli je bio protiv Gorice da bi pobijedio.

- Slažem se da moramo biti bolji, no mi želimo biti bolji iz treninga u trening, pa je tako i s utakmicama. Lokomotiva je drukčija momčad od Gorice, brza momčad s odličnim pojedincima, momčad koja će biti silno motivirana dokazati se u srazu s Dinamom. No, najvažnije je da mi budemo na svojoj razini i ponavljam, bude li tako, naša kvaliteta bi trebala biti dostatna za osvajanje punog plijena. Za osvajanje naslova prvaka treba nam kontinuitet osvajanja bodova, a ovo u nedjelju je prva prilika za to – zaključio je Čačić.