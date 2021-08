Amerikankama sedmi uzastopni naslov u košarci!

Američke košarkašice osvojile su sedmi uzastopni naslov olimpijskih pobjednica, nakon što su u nedjeljom finalu odigranom u tokijskoj Saitama Areni svladale reprezentaciju domaćina sa 90-75 (23-14, 27-25, 25-17, 15-19).

Unatoč dostojnom otporu japanske reprezentacije, Amerikanke je do uvjerljive pobjede predvodila Brittney Griner s 30 koševa, pet skokova i tri blokade. A'ja Wilson je dodala 19, a Breanna Stewart 14 poena.

Foto: RICHARD ELLIS/Newscom/PIXSELL Members of the United States women's basketball team take the podium during the awards ceremony at the Tokyo Olympic Games in Tokyo, Japan, on Sunday, August 8, 2021. USA won gold, Japan silver and France the bronze. Photo by Richard Ellis/UPI Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

U japanskoj reprezentaciji, koja je osvojila svoju prvu košarkašku medalju u povijesti, najbolje su bile Nako Motohashi sa 17 i Maki Takada sa 16 koševa.

Nakon što je reprezentacija bivšeg SSSR-a osvojila prva dva olimpijska turnira za košarkašice u Montrealu 1976. i Moskvi 1980., Amerikanke su od sljedećih deset, osvojile devet zlatnih medalja, a jedino su u Barceloni 1992. osvojile broncu, gdje je naslov olimpijskih pobjednica osvojila reprezentacija Zajednice Neovisnih Država.

Finalna pobjeda nad Japanom je 55. uzastopna za žensku reprezentaciju SAD-a na olimpijskim igrama.

Pojedinačni povijesni uspjeh ostvarile su 40-godišnja Sue Bird i 39-godišnja Diana Taurasi, koje su osvojile svoje peto zlatno odličje, što nikome prije njih nije uspjelo postići u košarkaškom sportu. Među košarkašima su rekorderi Kevin Durant i Carmelo Anthony sa po tri zlatna odličja.

Bronačno odličje u Tokiju još su u subotu osvojile košarkašice Francuske koje su u utakmici za 3. mjesto nadigrale Srbiju sa 91-76.

