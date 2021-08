Dončić suznih očiju nakon izgubljene bronce priznao: Ne smijem se ovako ponašati

Australska muška košarkaška reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju, u susretu za treće mjesto Australci su svladali Slovence sa 107-93 (20-19, 33-26, 25-22, 29-26).

Prva je ovo olimpijska medalja za australske košarkaše nakon četiri četvrta mjesta (Seul 1988, Atlanta 1996, Sydney 2000, Rio de Janeiro 2016), dok je Slovenija na svojim prvim Igrama ipak ostala nadomak odličja.

Briljirao je Patty Mills sa 42 koša i devet asistencija, Joe Ingles je dodao 16 ubačaja uz devet skokova, dok je Luka Dončić za Sloveniju postigao 22 poena, ali uz šut iz igre 7-20 (3-13 za tricu) uz osam skokova i sedam asistencija, ali i osam izgubljenih lopti. Klemen Prepelič dodao je 18 pogodaka.

Naravno, glavna zvijezda Slovenaca, Luka Dončić, posebno je bio razočaran i uplakan nakon utakmice.

- Veliki respekt za Australiju. Odigrali su čudesno i ne mogu ništa drugo reći. Imao sam osjećaj da ne mogu promašiti i očito su takvu utakmicu zaslužili, jer su igrali bolje od nas. Izuzetno sam ponosan na svoju momčad, ali mi je užasno žao ljudi u mojoj državi. Znam da su svi navijali i željeli tu medalju, kao što smo je željeli i mi. Svima je to bio fokus. Međutim, u posljednje dvije utakmice ponijele su nas emocije, posebno mene. Moram naučiti iz tih utakmica, jer to nije način na koji bi se trebao ponašati. Igrali smo za državu od dva milijuna ljudi i željeli smo medalju. Bili smo daleko od svojih obitelji i vjerujte mi, dali smo sve što smo mogli.

Foto: SERGIO PEREZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Basketball - Men - Bronze medal match - Slovenia v Australia Tokyo 2020 Olympics - Basketball - Men - Bronze medal match - Slovenia v Australia - Saitama Super Arena, Saitama, Japan - August 7, 2021. Luka Doncic of Slovenia in action with Jock Landale of Australia REUTERS/Sergio Perez SERGIO PEREZ

Ranije u subotu zlato su osvojile SAD 87-82 pobjedom protiv Francuske. To je četvrto uzastopno zlato za američke košarkaše.

