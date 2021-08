Najbolji maratonac svih vremena Kipchoge treći u povijesti koji je obranio naslov

Kenijski 36-godišnji atletičar Eliud Kipchoge obranio je naslov olimpijskog pobjednika u maratonu koji je prvi put osvojio prije pet godina u Rio de Janeiru te tako postao trećim trkačem u povijesti kojem je to pošlo za rukom.

Za uvjerljiv trijumf na ulicama Sappora, grada na sjeveru Japana, gdje su preseljene maratonske i hodačke utrke, kako bi natjecatelji imali nešto povoljnije uvjete, Kipchogeu je trebalo dva sata, osam minuta i 38 sekundi.

Eliud Kipchoge of Kenya runs en route to winning the men's marathon at the Tokyo Olympics on Aug. 8, 2021, in Sapporo, northern Japan.

Drugi je na cilj stigao Abdi Nageeye, somalijski trkač koji se natječe za Nizozemsku, a za pobjednikom je zaostao minutu i 20 sekundi, dok je dvije sekunde nakon njega do bronce dotrčao Bashir Abdi, također rođen u Somaliji, ali odličja osvaja pod belgijskom zastavom.

Eliuda Kipchogea, vlasnika najbrže istrčanog maratona u povijesti (2:01:39) iz Berlina 2018., mnogi smatraju najboljim maratoncem svih vremena. Kenijac ima i rezultat ispod dva sata (1:59:40), iz Beča 2019., ali ga je postigao izvan natjecanja te se ne računa kao službeni.

U nedjelju se do 30. kilometra držao u vodećoj skupini trkača, a onda je odlučio krenuti u napad za koji nitko od njegovih konkurenata nije imao odgovor. Na 35. kilometru je imao već 27 sekundi prednosti koju je do 40. kilometra povećao na više od minute te je postalo jasno da će osvojiti drugo uzastopno maratonsko zlato na olimpijskim igrama te se pridružiti legendarnom Etiopljaninu Abebeu Bikili, olimpijskom pobjedniku iz Rima 1960. i Tokija 1964., te reprezentativcu tadašnje Njemačke Demokratske Republike Waidemaru Cierpinskom, koji je zlata osvajao 1976. u Montrealu i 1980. u Moskvi.

Uz dva maratonska zlata, Kipchoge ima dva odličja iz utrka na 5000 metara, broncu iz Atene 2004. te srebro iz Pekinga 2008.

"Mislim da sam ostvajanjem drugog olimpijskog maratona zaredom ostavio trag. Nadam se da će to biti inspiracija naraštajima koji dolaze. Sretan sam što sam obranio naslov i što sam sljedećoj generaciji pokazao da, ako poštuješ sport i ako si discpliniran, možeš ostvariti svoju misiju", izjavio je Kipchoge.

