America, here we come! Evo kad je ždrijeb Svjetskog prvenstva, tko je sve tamo, kad se igra...

Kvalifikacijski ciklus za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, Hrvatska je privela kraju na najbolji mogući način. Vatreni su danas postali 30. reprezentacija koja se službeno plasirala na Mundijal, a slika sudionika prvog Mundijala s čak 48 reprezentacija sve je jasnija. Uz tri domaćina koji su imali osiguran izravan plasman, vizu za najveću svjetsku nogometnu smotru dosad je osiguralo još 27 reprezentacija. Među njima su i branitelji naslova Argentinci, peterostruki prvaci Brazilci, te europski velikani poput Engleske i Francuske. Južnoameričke kvalifikacije već su završene, a uz spomenute divove, put Sjeverne Amerike osigurali su još Kolumbija, Ekvador, Paragvaj i Urugvaj, dok će Bolivija svoju priliku tražiti kroz interkontinentalne doigravanje. Azijska konfederacija dala je svih osam izravnih putnika, među kojima su standardni sudionici Japan, Južna Koreja, Iran i Australija, ali i Katar, Saudijska Arabija te dva debitanta – Jordan i Uzbekistan. Povijesni uspjeh ostvario je i Zelenortski otok, koji će uz Alžir, Egipat, Ganu, Obalu Bjelokosti, Maroko, Senegal, Južnoafričku Republiku i Tunis predstavljati Afriku. Jedino zajamčeno mjesto iz Oceanije pripalo je Novom Zelandu.

CONFIRMED



Croatia qualifies for their 7th World Cup in 8 qualifying campaigns!



They won 🥈🥉 in last two World Cups. Can the medal streak continue?



1⃣ 🇺🇸 United States

2⃣ 🇲🇽 Mexico

3⃣ 🇨🇦 Canada

4⃣ 🇯🇵 Japan

5⃣ 🇳🇿 New Zealand

6⃣ 🇮🇷 Iran

7⃣ 🇦🇷 Argentina

United States
Mexico
Canada
Japan
New Zealand
Iran
Argentina
Uzbekistan

Europske kvalifikacije donose najveću dramu u samoj završnici koja se igra ovog studenog. Zasad su sigurni putnici samo Engleska, Francuska i Hrvatska, pobjednici svojih skupina koji su dominantno osigurali plasman. Podsjetimo, vatrenima je za potvrdu prvog mjesta u skupini L i izravan plasman trebao samo jedan bod iz preostale dvije utakmice protiv Farskih Otoka kod kuće i Crne Gore u gostima. Ostatak Europe s nestrpljenjem iščekuje rasplet – još devet pobjednika skupina pridružit će se Hrvatskoj, Engleskoj i Francuskoj, dok će 12 drugoplasiranih reprezentacija, zajedno s četiri najbolje rangirane momčadi iz Lige nacija koje se nisu plasirale, ići u ožujsko doigravanje. Kroz četiri odvojena "final four" turnira dobit ćemo posljednja četiri europska putnika.

Croatia has now qualified for 14 major tournaments and missed only 2 of them (EURO 2000, WC 2010)!



✅ 🌐 WC 2026

✅ 🌍 EURO 2024

✅ 🌐 WC 2022 🥉

✅ 🌍 EURO 2020

✅ 🌐 WC 2018 🥈

✅ 🌍 EURO 2016

✅ 🌐 WC 2014

✅ 🌍 EURO 2012

❌ 🌐 WC 2010

✅ 🌍 EURO 2008

✅ 🌐 WC 2006

✅ 🌍… — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 14, 2025

I dok su Južna Amerika i Oceanija svoje kvalifikacije privele kraju, a Azija i Afrika dale gotovo sve svoje predstavnike, najveća neizvjesnost, uz Europu, vlada u zoni CONCACAF. Tamo će se u sljedećim danima odlučiti o tri izravna putnika na Svjetsko prvenstvo, dok će dvije drugoplasirane reprezentacije s najboljim učinkom ići u interkontinentalno doigravanje. U Africi se još mora odlučiti tko će u ožujski baraž, finale su izborili Nigerija i DR Kongo, a pobjednik tog dvoboja bit će afrički predstavnik u doigravanju. Slična je situacija i u Aziji, gdje će Ujedinjeni Arapski Emirati i Irak u dvije utakmice odlučiti tko će predstavljati kontinent u posljednjoj fazi kvalifikacija. Ta će se faza, interkontinentalno doigravanje, održati u ožujku 2026. i dat će posljednja dva putnika za Mundijal. U njemu će sudjelovati šest momčadi: po jedna iz Afrike, Azije, Južne Amerike i Oceanije te dvije iz zone CONCACAF.

Svi ljubitelji nogometa s nestrpljenjem iščekuju središnji događaj koji prethodi turniru – ždrijeb skupina. FIFA je potvrdila da će se svečana ceremonija održati u petak, 5. prosinca, u Centru za izvedbene umjetnosti John F. Kennedy u Washingtonu, s početkom u podne po lokalnom vremenu (18:00 po srednjoeuropskom). Lokaciju je najavio američki predsjednik Donald Trump, koji je ujedno i predsjednik uprave tog zdanja. Ždrijeb će biti održan šest mjeseci prije početka samog turnira, koji je zakazan za 11. lipnja 2026. godine. Na njemu će 48 reprezentacija biti raspoređeno u 12 skupina po četiri momčadi, a po prvi put u povijesti Mundijala u nokaut-fazu će proći po dvije najbolje ekipe iz svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih momčadi, što znači da nas čeka čak 104 utakmice.

Format ždrijeba prilagođen je novom broju sudionika, ali osnovni princip ostaje isti. Reprezentacije će biti podijeljene u četiri jakosne skupine (tzv. "potove") od po 12 momčadi, a poredak će se temeljiti na FIFA-inoj ljestvici uoči samog ždrijeba. U prvoj jakosnoj skupini automatski se nalaze domaćini – SAD, Kanada i Meksiko, a njima će se pridružiti devet najbolje rangiranih reprezentacija koje su se kvalificirale. Prema trenutnom stanju, tu se očekuju Argentina, Engleska, Brazil, Maroko i druge nogometne sile. Domaćini su unaprijed raspoređeni u skupine: Meksiko u skupinu A, Kanada u skupinu B, a SAD u skupinu D. Ostatak procesa uključuje izvlačenje po jedne reprezentacije iz svake jakosne skupine kako bi se formirale grupe, uz poštivanje geografskih ograničenja. To pravilo nalaže da u istoj skupini ne mogu biti dvije reprezentacije iz iste konfederacije, s iznimkom Europe (UEFA), koja može imati najviše dvije svoje članice u jednoj skupini. Dvije reprezentacije koje će se plasirati kroz interkontinentalno doigravanje automatski će biti smještene u četvrtu, najslabiju jakosnu skupinu, neovisno o njihovom renkingu.