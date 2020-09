Afera s antidoping agencijom: Amerikancima prijeti izbacivanje s Olimpijskih igara

Vrhunskim američkim sportašima moglo bi biti zabranjeno sudjelovanje na Olimpijskim igrama i drugim velikim međunarodnim sportskim natjecanjima ako Sjedinjene Države prestanu plaćati članarinu krovnoj svjetskoj organizaciji za borbu protiv dopinga (WADA), rekli su čelnici agencije za Reuters.

Međunarodna antidoping agencija (WADA) razmatra mogućnost promjene pravila, što bi moglo ugroziti sudjelovanje američkih sportaša na Olimpijskim igrama. Razlog promjene je namjera Amerikanaca da prestanu plaćati članarinu krovnoj svjetskoj organizaciji za borbu protiv dopinga.

"Posljedice povlačenja financiranja WADA-e od strane SAD-a mogle bi biti teže i dalekosežnije za američke sportaše", rekao je predsjednik WADA-e Witold Banka za Reuters.

"Brojne vlade svijeta bile su šokirane prijetnjama američke vlade koje je podržala i Američka antidoping agencija (USADA)," dodao je Banka kazavši da i drugi svjetski sportski dionici vrše pritisak na agenciju da strogo kazne SAD ako povuku financiranje.

Foto: Witold Banka

U lipnju je Ured za nacionalnu politiku kontrole droga (ONDCP) bio vrlo kritičan prema WADA-i preporučivši da se američkim zakonodavcima da ovlast da mogu obustaviti financiranje WADA-e. Pritom je optužio svjetsku agenciju da nije provela dogovorene reforme. WADA je odgovorila na navode, napisavši da je američka studija "prožeta brojnim netočnostima, zabludama i lažima".

SAD je najveći pojedinačni uplatitelj sredstava za WADA-u. Za 2020. Amerikanci su uplatili 2.7 milijuna dolara, od 37.4 milijuna pri čemu polovica dolazi iz Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO).

Iako se čini malo vjerojatnim da bi američkim sportašima moglo biti zabranjeno sudjelovanje na Igrama, glasnogovornik WADA-e je za AFP potvrdio da je američka prijetnja nefinanciranjem izazvala snažan odgovor u svijetu.

"Mnoge vlade i drugi dionici šokirani su time što pojedinačna zemlja može jednostrano odlučiti zaustaviti financiranje WADA-e bez ikakvih posljedica", rekao je James Fitzgerald za AFP.

"Strahuju da bi ono što se događa sa SAD-om moglo postati razorni presedan međunarodnih razmjera koji bi mogao ugroziti globalni antidoping sustav. Stoga smo zamoljeni da ispitamo mogućnost promjene pravila tako da svatko tko radi protiv Konvencije UNESCO-a može biti i kažnjen", dodao je Fitzgerald.

Očekuje se da će Izvršni odbor WADA-e raspraviti o izmjeni pravila kasnije ovog mjeseca 14. i 15. rujna, iako to nije na dnevnom redu sastanka.

Predsjednik USADA-e Travis Tygart uzvratio je udarom označivši prijetnju WADA-om praznom i ilegalnom.

"Prijetiti sportašima jedne zemlje zbog neuspjelog modela upravljanja WADA-om prilično je razočaravajuće", rekao je Tygart za Reuters.

“Ilegalno prijetiti američkim sportašima je sramotno. Trebali bi potrošiti vrijeme pokušavajući popraviti i napraviti WADA-u onakvom kakav je svijet želi, a to je snažna i neovisna WADA."