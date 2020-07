Mnogima je odgoda Igara dobro došla, no ne i onima u tridesetima

Da Olimpijske igre nisu odgođene za sljedeće ljeto, većina hrvatskih olimpijskih aduta, radi prilagodbe na vremensku razliku i iznimnu vlažnost zraka, već bi bila u Tokiju gdje bi sportaši čekali svečanost otvaranja predviđenu za 24. srpnja. No cijelom svijetu dogodila se pandemija koronavirusa i svi su svoje olimpijske planove morali odgoditi za godinu dana.

Nekima je to čak i odgovaralo jer su dobili godinu dana za sanaciju ozljeda i oporavak od operacija, no drugima, onima koji su 30-ima, to ne ide na ruku jer će biti godinu stariji.

Sara i Sandra po normu

Kako boksač Filip Hrgović nije žurio s objavom o tome da mu planovi vezani za profesionalnu karijeru remete olimpijske planove, on će kao top-kandidat (osvajač medalje na prethodnim Igrama) imati pravo na stipendiju sve do trenutka kad bi postalo jasno da on nije taj koji će putovati u Tokio. A to bi se dogodilo onog časa kad bi Marko Milun izborio pravo nastupa.

No ne uspije li Milun u tome – u nastavku prekinutih europskih kvalifikacija – Hrgović bi imao priliku izboriti vizu na svjetskim kvalifikacijama.

U atmosferi neizvjesnosti hoće li ovih Igara uopće biti raspitali smo se kad bismo prvi put na djelu mogli vidjeti naše najjače kandidate za olimpijsko odličje. Sara Kolak, olimpijska kopljaška pobjednica, već je viđena dvaput. U Oslu i u Zagrebu, a pred njom su još i nastupi na Prvenstvu Hrvatske te na Hanžeku polovinom rujna na kojem bi se trebala pojaviti i dvostruka olimpijska pobjednica diskašica Sandra Perković.

A njih dvije tek trebaju postići olimpijske norme. Inače, atletski EP trebao se održati krajem kolovoza u Parizu, ali je otkazan. A isti je slučaj i s tekvondašima i EP-om koji se trebao održati u Zagrebu, u svibnju, što je trebala biti lijepa prilika da se naše olimpijske nade – Kristina Tomić, Matea Jelić i Toni Kanaet – testiraju pred svojom publikom.

Ni karataš Ivan Kvesić – inače svjetski poluteškaški prvak – neće imati nijedan nastup do kraja ove godine, a prvi slijedi tek u ožujku, u Maroku gdje ga čeka pretposljednji bodovni turnir za OI.

Europsko prvenstvo je i pred gimnastičarem Tinom Srbićem, a ono bi se trebalo održati u prosincu ove godine u Azerbajdžanu. Prije toga, bivši svjetski prvak na preči trebao bi nastupiti na rujanskom Platinum kupu u Osijeku.

Europsko prvenstvo, za veslanje u prilično kasnom terminu, trebali bi imati i olimpijski pobjednici braća Sinković i olimpijski doprvak Damir Martin.

– Naš EP trebao bi se održati od 9. do 11. listopada u Poljskoj, no to je još neizvjesno – kazao nam je Valent na kojeg se nadovezao mlađi brat Martin:

– I da znamo da nemamo nikakvo natjecanje pred sobom, mi bismo trenirali do rujna. Bez treninga mi ne bi bio gušt živjeti.

Nakon što su tri tjedna nizali kilometre na jezeru Peruća, s trenerom Bralićem Sinkovići su se vratili na Jarun gdje je cijelo vrijeme trenirao Damir Martin. Damšo se ovo ljeto nije uputio na Ramsko jezero gdje obično finalizira formu.

– S obzirom na okolnosti, sumnjam da ću ovo ljeto u Ramu, no možda odemo trener Šuk i ja na Prokljansko jezero kod Skradina, a to će ovisiti o tome koliko će biti jedrilica, glisera i jahti koji ondje rade valove.

Damšo priznaje da je njemu odgoda Igara išla u prilog jer je krajem listopada bio podvrgnut operaciji kuka.

– Ne znam kako bi to ispalo da sam morao forsirati, a ovako sam dobio godinu dana više za oporavak.

Obje naše posade imaju olimpijske norme, baš kao i branitelj naslova u gađanju glinenih golubova Josip Glasnović:

– Učinio sam to još lani na Svjetskom kupu kada sam izjednačio svjetski rekord. Za Europljane je preostala još jedna kvota, a ja bih volio da to bude ili moj brat Anton ili Giovanni Cernogoraz.

A oni će se za vizu boriti na Prvenstvu Europe koje se početkom listopada treba održati na Cipru, a ako se ne održi, onda na EP-u 2021. u svibnju u Osijeku. Važno je biti prvi iza onih koji su već kvalificirani, a ja se sjećam da je brat za London kvotu izborio osvojivši 7. mjesto.

Tenisači mogu do medalje

Drugi hrvatski bratski par s olimpijskom vizom su Šime i Mihovil Fantela, bivši svjetski prvaci u klasi 49er koji su kvotu ispunili lani. Naslov nisu uspjeli obraniti jer se Mihovil teško ozlijedio pa je ostao bez slezene, no dečki su sada u punom treningu i s nestrpljenjem čekaju olimpijsku 2021.

– Ovih dana mogle su se čuti ozbiljne najave da bi se krajem rujna i početkom listopada mogla održati europska prvenstva po disciplinama, a EP klase 49er održao bi se u Austriji. Iako je jedrenje najmanje riskantan sport kad je riječ o koronavirusu, kod nas su problem transportni protokoli.

Naime, sve dok Europska unija ne donese neki zajednički protokol prelaska granica, mi ćemo imati probleme. Recimo, ako imate EP u Portugalu, veliko je pitanje kako ćete sa svojom jedrilicom zakačenom za automobil prolaziti brojne granice. Jedni će možda tražiti negativan test, drugi neće, jedni će zahtijevati karantenu... – kazao nam je Edo Fantela, Šimin i Mihovilov otac, ujedno i njihov trener i hrvatski izbornik.

Inače, tek u 2021. olimpijske pristupnice moći će izboriti vaterpolisti (u veljači), rukometaši (u ožujku) i košarkaši (u lipnju). Od službenih nastupa rukometaše u studenom čeka Zlatna liga, a košarkaši bi u istom mjesecu trebali igrati dvije kvalifikacijske utakmice za nastup na EP 2022.

Vaterpolisti do kraja godine neće imati službenih natjecanja, ali će se okupljati radi prijateljskog turnira u Šibeniku krajem kolovoza, ali i oproštajne utakmice Ratka Rudića između Hrvatske i selekcije Svijeta.

Jači kandidati za olimpijsku medalju mogli bi biti samo tenisači, ali upareni (Dodig, Pavić, Mektić, Škugor). No svoj pojedinačni olimpijski san u Tokiju trebali bi sanjati i Marin Čilić i Borna Ćorić. A njih bismo pak mogli gledati na ovojesenskom US Openu i Roland Garrosu, ali ne i u završnici Davisova kupa koji je pomaknut, odnosno odgođen za jesen sljedeće godine.