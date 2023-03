Ademi je nadmašio sva očekivanja nepoznatog gospodina s tramvajske stanice

Bilo je to 2010. godine, u užurbanoj zagrebačkoj vrevi Arijan Ademi, tada novopridošli igrač Dinama, stajao je na tramvajskoj stanici. Prišao mu je nepoznati gospodin koji ga je prepoznao, pogledao ga i rekao mu: "Sada opravdaj to što smo te doveli." Urezalo se Akiju to u sjećanje, taj susret pamti i danas, ali vrlo vjerojatno u tom trenutku ni taj gospodin, a ni sam Ademi nisu ni pomišljali da će taj srčani nogometaš u Dinamu biti sve do 2023. i postati jedan od najboljih plavih igrača u povijesti.

Ademi je primjer svim mladim nogometašima, od njega mogu učiti kako se radom, poštenjem, profesionalizmom i upornošću mogu postići vrhunski rezultati. A oni kažu da je Ademi s 373 nastupa za Dinamo drugi na vječnoj listi igrača s najviše nastupa u plavom dresu, odmah iza Dražena Ladića, da je s 21 osvojenim peharom najtrofejniji igrač u slavnoj klupskoj povijesti te igrač s nevjerojatna 104 europska nastupa, po čemu mu nitko u Dinamu nije ni blizu. Usporedbe radi, jedan velikan svjetskog nogometa – Francesco Totti – skupio je u svojoj bogatoj karijeri 103 europska nastupa.

Pod Ademijevim vodstvom Dinamo je rušio velikane poput Villarreala, Arsenala, Atalante, Tottenhama, Chelseaja..., prezimio u Europi nakon 49 godina, a svake godine igrao je skupine europskih natjecanja. Zapravo, jedini put kad plavi nisu dohvatili nastup po skupinama bilo je 2017. godine, u trenutku kada Ademi još nije imao pravo nastupa za plave zbog dopinške afere. Slična stvar dogodila se i u domaćem prvenstvu, Dinamo je s Arijanom osvajao sve naslove, a jedini put kada je naslov otišao iz Maksimira dogodilo se u sezoni njegove suspenzije. Samo tada je prvak bila Rijeka.

Sve to dovoljno govori o tome koliko je značio za svoj klub. Ali Aki nije samo legenda Dinama nego i cjelokupnog hrvatskog nogometa. Svojim stavom i nogometnim motom prema kojemu ne postoji opcija da na terenu ne daješ sve od sebe kupila mu je simpatije plavoga puka i njegovih suigrača, ali i veliko poštovanje ostalih navijača i suparničkih igrača. I to je njegova najveća pobjeda. Debitirao je za Dinamo protiv Rijeke, oprostio se protiv Rijeke, a nasljeđe koje je ostavio između ta dva susreta pamtit će generacije.

