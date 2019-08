24 sata sa Stipom Miočićem: Bori se s požarima i narkomanima, a nakon meča čisti WC

Kraj je srpnja, 7.16 ujutro. Sunce izlazi. Stipe Miočić otvara vrata vatrogasne postaje u Valley Viewu i ulazi. Unutra su svjetla prigušena. Događa se to samo tri tjedna prije povijesne borbe u rasprodanoj areni. za teškaški naslov protiv Daniela Cormiera. Sljedeći dan ujutro dio je glavne borbe UFC 241 priredbe u Honda centru u Anaheimu, no prije samo dvadesetak dana Miočić je radio nešto potpuno atipično za borca kojeg očekuje najveća moguća borba.

Ne želi privilegije

Stipe je vatrogasac i član hitne pomoći koji dolazi u 24-satnu smjenu. Ulazi u svlačionicu presvući se u uniformu; tamnoplava majica kratkih rukava s grbom postaje na leđima, crne radne hlače i crne čizme.

Miris kreme protiv bolova osjeti se iz Stipine svlačionice. Kaže da je malo “istrošen”. Trenirao je u kampu dva mjeseca, žonglirao s treninzima slobodne borbe pet do šest puta tjedno s tri vatrogasne smjene tjedno. Nekad trenira dva puta dnevno, a te vatrogasne smjene duge su 12 ili 24 sata. Ova mu je bila posljednja prije nego što je proslavio prvi rođendan svoje kćeri Meelah i prije no što je uzeo završni zamah priprema i fokusa pred revanš za pojas koji je izgubio u srpnju 2018. godine.

Miočićevo prezime (engl. Miocic) netočno je napisano na njegovoj radnoj jakni – Moicic, no Stipu nikad to nije dovoljno brinulo da bi je promijenio. Za UFC, on je glavna zvijezda, jedan od najvećih teškaških prvaka svih vremena. Na poslu, pak, slovkanje njegova imena nije ni prioritet.

– Nema privilegija ni za koga – tvrdi vatrogasni veteran Duane Kattler.

Zapravo, Miočić, koji u vatrogasnoj postaji radi već deset godina, pokušava se zaposliti za stalno u Valley Viewu, a to bi mu udvostručilo broj radnih sati tjedno.

– Jako volim to što radim. Naporno je, ali baš volim pomagati ljudima. Zašto bih se maknuo od toga? Plus je što mi odvraća misli od oktogona – kaže Stipe.

Na početku jutarnje smjene Miočić ide do garaže provjeriti kamion. Vadi tablet iz ureda i digitalno pregledava što sve mora proći.

Stipine kolege su jako zanimljivi, ne boje se i našaliti na Stipin račun. On je jedan od njih.

– Ako nam se ne sviđaš, dat ćemo ti do znanja – kaže kolega Jeff Satow.

Jednom prilikom, kad je osvojio pojas protiv Fabricija Werduma, kolege su ga natjerale da čisti kupaonicu s pojasom, a drugom prilikom da trči s pojasom po ulici i čeka tko će ga tražiti autogram jer kolege nisu vjerovale da će se to dogoditi. Nakon nekoliko ponižavajućih sati, Stipe je dobio okladu.

Dolazi poziv u 9:37, ali ne za Valley View. Čovjek je pao i udario glavom, u Cuyahoga Heightsu potrebna je intervencija hitne pomoći. Vatrogasci slušaju, a kad shvate da nisu potrebni, vraćaju se druženju u kuhinji i ispred televizije pričaju anegdote.

Stipe se borio protiv mnogih požara, vidio puno mrtvih tijela i spasio velik broj žrtava predoziranja u svojih 10 godina na poslu. Tvrdi da vidi mrtvo tijelo nekoliko puta godišnje. Sad mu je, kaže, lakše to prihvatiti nego dok je bio mlađi.

Najčešće ljudi zovu zbog predoziranja drogama. Miočić kaže da je svaki put kad je primio takav poziv uspio oživjeti žrtvu Narcanom, opioidnim lijekom obrnutog efekta.

– Najgori dio toga je što se krenu tući s tobom kad ih oživiš. Ponekad znaju zamahnuti – kaže Miočić.

Ručao je poslije 13 sati i otišao pred TV pogledati utakmicu Cleveland Indiansa protiv Kansas City Royalsa. I sam je na fakultetu igrao bejzbol te je veliki obožavatelj sportova u Clevelandu. Kad su Cavaliersi osvojili NBA naslov dan nakon njegova vjenčanja, Miočić tvrdi da mu je to bio najbolji tjedan života.

Satow, Miočićev kolega, još uvijek ne vjeruje da je tako simpatičan tip UFC borac koji prebija ljude u oktogonu.

– Nevjerojatno ga je gledati u oktogonu u borbi za svjetski naslov, a onda koji dan poslije kod nas u postaji – kaže kolega.

Nakon 26 sati rada – na trening

Smjena se mijenja u 7:30 navečer. Nekoliko vatrogasaca odlazi, novi dolaze, a nečija smjena i dalje traje. Stipe je još uvijek tu. Cijeli dan postaja Valley View nije dobila poziv. To mjesto ima 2000 stanovnika i tiha je ljetna nedjelja večer. Preko tjedna ima puno više posla.

Noć je, ali Miočić ne voli previše spavati. Stalno nešto gleda, čita ili igra. Najdraža mu je igra Call of Duty, no tvrdi da ne voli u igri preko interneta naglašavati da je UFC borac.

– Samo im kažem da sam vatrogasac. Ne treba mi da me ljudi prepoznaju, a i puno ljudi još uvijek ne razumije naš sport.

Prošla je noć, polako počinje novi dan. Vatrogasci oko 7 ujutro opet mijenjaju smjene. Ponedjeljak je ujutro te šef Papesh dolazi u novi radni tjedan. Stipina je smjena trebala biti gotova u 7:30, ali dva vatrogasca nisu mogla doći, pa je stoga ostao odraditi još jednu provjeru kamiona, kakvu je odradio i prije 24 sata. Tijekom cijele smjene bio je na videopozivu sa svojom kćeri Meelah, a na kraju, u 8.48, sa suprugom Ryan kako bi joj javio da ide odmah na trening. U vatrogasnoj postaji je bio 26 sati.

Baš kad je izlazio iz postaje, u 9 ujutro sa svojom UFC torbom za trening preko ramena, na zvučniku se čuje poziv vatrogascima. U kuhinji jedne kuće izbio je požar. Na zvuk alarma Stipe Miočić samo sliježe ramenima, ali tvrdi da bi sigurno otišao da je bio na dužnosti. Samo dvadesetak dana prije nego što pokuša osvojiti UFC pojas.

– Obožavam svoj posao. Moja mama je ponosna na mene. Napravio sam nešto od svojeg života – zaključuje Miočić.

Pobijedi li noćas Cormiera u borbi za naslov, Stipe zna što će u postaji raditi idućeg tjedna.

– Uvijek se pobrinemo za to da prvog dana na poslu nakon borbe čisti zahode. Pokušao je to izbjeći, ali taj posao čuvamo za njega – otkrio je Jamie Meklemburg, Miočićev kolega.

