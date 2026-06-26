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UŽIVO
UŽIVO Idealan scenarij za Hrvatsku: Španjolska povela 1-0 protiv Urugvaja
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26.06.2026. u 23:08
Francuska je završila natjecanje u skupini s devet bodova, Norveška sa šest, Senegal s tri, a Irak bez bodova. Norveška tako već zna i suparnika u 16-ini finala, igrat će protiv Obale Bjelokosti u utorak u Dallasu
NORVEŠKA
Aasgaard 21'
1-4
FRANCUSKA
Dembele 5' 20' Dembele 31' Doue 90+4'
Treće kolo Svjetskog prvenstva, skupina I, 21:00, Gillette Stadion, Foxborough
Kraj
90+6' (Kraj)

Gotov je i susret Senegala i Iraka

Kraj
90+5' (Kraj)

Gotov je susret Francuske i Norveške. Još čekamo krajnji rezultat između Senegala i Iraka

Gol
90+4' (Gol)

Odličan ubačaj Barcole ravno na glavu Douea i to je 4:1

SENEGAL - IRAK

82'

Ne prestaje trpati Senegal, zabio je i Iliman Ndiaye za 5:0

81'

Barcola je pokušao iz teškog kuta, bit će korner za Francusku

Gol
SENEGAL - IRAK (Gol)

72'

Potop Iraka u drugom dijelu, Pape Gueye zabija svoj drugi gol za 4:0

72'

Maignan odlično brani pokušaj Bobba iz blizine

SENEGAL - IRAK

58'

Pape Gueye sjajno zabija u suprotni kut s 20-ak metara. Senegal trenutačno ima tri boda i gol-razliku 6:6 i peta je najbolja trećeplasirana reprezentacija. Hrvatska je time pala na šesto mjesto

SENEGAL - IRAK

56'

Sarr se najbolje snašao u gužvi u kaznenom prostoru i zabio za povećanje vodstva Senegela

56'

Mbappe je gađao dalji kut s lijeve strane, bilo je tako jako blizu, ali prošlo je malo iznad grede

SENEGAL - IRAK

Počelo je drugo poluvrijeme i na drugom susretu skupine I

Promašeni penal
50' (Promašeni penal)

Jako loše puca Strand Larsen, brani Maignan

Penal
48' (Penal)

Hernandez je slušio Bobba u svom kaznenom prostoru

46'

Počelo je drugo poluvrijeme Norveške i Francuske

Zamjena
(Zamjena)

Mora reagirati Solbakken na poluvremenu - izlaze Bjorkan i Thorstdvedt, a ulaze Holmgren i Thorsby

Poluvrijeme
SENEGAL - IRAK (Poluvrijeme)

Gotov je prvi dio i na drugoj utakmici, Senegal ima prednost 1:0

Poluvrijeme
45+5' (Poluvrijeme)

Gotov je prvi dio utakmice Norveške i Francuske

45+1'

Olise sada puca preko gola s ruba kaznenog prostora, na streljani je Norveška

45'

Mabppe je sjajnim dodavanjem gurnuo Konea pred Selvika, ali ukrao mu je norveški vratar loptu

42'

Imao je Dembele priliku i za četvrti pogodak nakon brze kontre Francuza, ali odlučio je dodavati kada je trebao pucati

Gol
31' (Gol)

Nezaustavljiv je Dembele. Dobio je loptu na desnoj strani, namjestio se na udarac i pogodio uz samu lijevu vratnicu Selvikovog gola

Gol
21' (Gol)

Ispao je Upamecano nakon povcratne lopte i Aasgaard je lagano zabio za 1:2

Gol
20' (Gol)

Mbappe je poslao dobru loptu za Dembela koji nakon driblinga sjajno pogađa izvana za 2:0

Crveni karton
SENEGAL - IRAK (Crveni karton )

Nakon VAR provjere odlučeno je da je Sulaka bio preoštar u startu na Maneu

13'

Olise se našao u odličnoj situaciji, u posljednji trenutak mu je u blok uletio Ostigard

11'

Prvi pokušaj Norvežana, pucao je iz daljine Thorstdvedt, ali bezopasno

8'

Pokušao je Doue prizemnim udarcem s 20-ak metara, ali lako to hvata Selvik

Gol
5' (Gol)

Mbappe je ukrao loptu i poslao sjajnu dijagonalu prema Dembeleu, napadač PSG-a ušao je u kazneni prostor i sjajno pogodio za 1:0

Gol
SENEGAL - IRAK (Gol)

4'

Senegal poveo na samo početku protiv Iraka, Diarra je zabio nakon kornera

4'

Novi dobar napad Francuza, pucao je Kone, ali koncentriran je Selvik

3'

Schjelderup je pao u šesnaestercu Francuske, ali čisto mu je loptu uzeo Kone

1'

20 sekundi bilo je dovoljno Mbappeu da pobjegne obrani Norvežana i zatrese gredu

Početak
1' (Početak)

Krenule su obje utakmice!

SASTAVI IRAK - SENEGAL

SENEGAL: Diaw - Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs - Camara, Gueye, Diarra - Sarr, Mbaye, Mane

IRAK: Basil - Putros, Sulaka, Hashem, Doski - Al-Ammari - Qasem, Iqbal, Bayesh, Jasim - Al-Hamadi

SASTAVI NORVEŠKA - FRANCUSKA

NORVEŠKA: Selvik - Aursnes, Østigård, Falchener, Bjørkan - Aasgaard, Berg, Thorstvedt - Bobb, Larsen - Schjelderup

FRANCUSKA: Maignan - Kounde, Lacroix, Upamecano, Hernandez - Kone, Tchouameni - Olise, Dembele, Doue, Mbappe

SUCI

Susret Norveške i Francuske vodit će Englez Michael Oliver, dok će Iraku i Senegalu suditi Anthony Taylor također iz Engleske

LJESTVICA


   

NAJAVA

Skupina I na Svjetskom prvenstvu jedna je od onih u kojima je puno toga poznato uoči posljednjeg kola. Francuska i Norveška proći će u šesnaestinu finala s prve dvije pozicije, a u međusodbnom ogledu odlučivat će o pobjedniku skupine. 

Za mnoge neutralne navijače riječ je o jednoj od najuzbudljivijih utakmica cijele grupne-faze, ali ratočarao ih je izbornik Norveške Stale Solbakken. On inzistira na ideji da je utakmica šesnaestine finala u utorak važnija od dvoboja s Francuskom pa je odlučio odmarati najveće zvijezde Erlinga Haalanda, Martina Odegaarda pa čak i prvog vratara Orjona Nylanda.

Francuska će u ovoj utakmici nastupiti bez svog izbornika Didiera Deschampsa koji se vratio u Francusku kako bi prisustvao majčinom sprovodu.

U drugoj utakmici Senegal je veliki favorit protiv Iraka. Afrička reprezentacija još uvijek može do prolaska kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija, ali za to mora svladati Irak i to velikom razlikom budući da im trenutačno gol-razlika iznosi - 3.

Komentara 5

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VO
volimnju
21:28 26.06.2026.

afrika norveška

GE
Gegur
23:03 26.06.2026.

Za francusku ne igraju Francuzi i tu više nema razgovora

KU
Kujttim
22:43 26.06.2026.

Senegal je još jedna reprezentacija koja je preskočila Hrvatsku. Preskočiti će nas i Belgija i DR Kongo.

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