Gotov je i susret Senegala i Iraka
Gotov je susret Francuske i Norveške. Još čekamo krajnji rezultat između Senegala i Iraka
Odličan ubačaj Barcole ravno na glavu Douea i to je 4:1
82'
Ne prestaje trpati Senegal, zabio je i Iliman Ndiaye za 5:0
Barcola je pokušao iz teškog kuta, bit će korner za Francusku
72'
Potop Iraka u drugom dijelu, Pape Gueye zabija svoj drugi gol za 4:0
Maignan odlično brani pokušaj Bobba iz blizine
58'
Pape Gueye sjajno zabija u suprotni kut s 20-ak metara. Senegal trenutačno ima tri boda i gol-razliku 6:6 i peta je najbolja trećeplasirana reprezentacija. Hrvatska je time pala na šesto mjesto
56'
Sarr se najbolje snašao u gužvi u kaznenom prostoru i zabio za povećanje vodstva Senegela
Mbappe je gađao dalji kut s lijeve strane, bilo je tako jako blizu, ali prošlo je malo iznad grede
Počelo je drugo poluvrijeme i na drugom susretu skupine I
Jako loše puca Strand Larsen, brani Maignan
Hernandez je slušio Bobba u svom kaznenom prostoru
Počelo je drugo poluvrijeme Norveške i Francuske
Mora reagirati Solbakken na poluvremenu - izlaze Bjorkan i Thorstdvedt, a ulaze Holmgren i Thorsby
Gotov je prvi dio i na drugoj utakmici, Senegal ima prednost 1:0
Gotov je prvi dio utakmice Norveške i Francuske
Olise sada puca preko gola s ruba kaznenog prostora, na streljani je Norveška
Mabppe je sjajnim dodavanjem gurnuo Konea pred Selvika, ali ukrao mu je norveški vratar loptu
Imao je Dembele priliku i za četvrti pogodak nakon brze kontre Francuza, ali odlučio je dodavati kada je trebao pucati
Nezaustavljiv je Dembele. Dobio je loptu na desnoj strani, namjestio se na udarac i pogodio uz samu lijevu vratnicu Selvikovog gola
Ispao je Upamecano nakon povcratne lopte i Aasgaard je lagano zabio za 1:2
Mbappe je poslao dobru loptu za Dembela koji nakon driblinga sjajno pogađa izvana za 2:0
Nakon VAR provjere odlučeno je da je Sulaka bio preoštar u startu na Maneu
Olise se našao u odličnoj situaciji, u posljednji trenutak mu je u blok uletio Ostigard
Prvi pokušaj Norvežana, pucao je iz daljine Thorstdvedt, ali bezopasno
Pokušao je Doue prizemnim udarcem s 20-ak metara, ali lako to hvata Selvik
Mbappe je ukrao loptu i poslao sjajnu dijagonalu prema Dembeleu, napadač PSG-a ušao je u kazneni prostor i sjajno pogodio za 1:0
4'
Senegal poveo na samo početku protiv Iraka, Diarra je zabio nakon kornera
Novi dobar napad Francuza, pucao je Kone, ali koncentriran je Selvik
Schjelderup je pao u šesnaestercu Francuske, ali čisto mu je loptu uzeo Kone
20 sekundi bilo je dovoljno Mbappeu da pobjegne obrani Norvežana i zatrese gredu
Krenule su obje utakmice!
SENEGAL: Diaw - Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs - Camara, Gueye, Diarra - Sarr, Mbaye, Mane
IRAK: Basil - Putros, Sulaka, Hashem, Doski - Al-Ammari - Qasem, Iqbal, Bayesh, Jasim - Al-Hamadi
NORVEŠKA: Selvik - Aursnes, Østigård, Falchener, Bjørkan - Aasgaard, Berg, Thorstvedt - Bobb, Larsen - Schjelderup
FRANCUSKA: Maignan - Kounde, Lacroix, Upamecano, Hernandez - Kone, Tchouameni - Olise, Dembele, Doue, Mbappe
Susret Norveške i Francuske vodit će Englez Michael Oliver, dok će Iraku i Senegalu suditi Anthony Taylor također iz Engleske
Skupina I na Svjetskom prvenstvu jedna je od onih u kojima je puno toga poznato uoči posljednjeg kola. Francuska i Norveška proći će u šesnaestinu finala s prve dvije pozicije, a u međusodbnom ogledu odlučivat će o pobjedniku skupine.
Za mnoge neutralne navijače riječ je o jednoj od najuzbudljivijih utakmica cijele grupne-faze, ali ratočarao ih je izbornik Norveške Stale Solbakken. On inzistira na ideji da je utakmica šesnaestine finala u utorak važnija od dvoboja s Francuskom pa je odlučio odmarati najveće zvijezde Erlinga Haalanda, Martina Odegaarda pa čak i prvog vratara Orjona Nylanda.
Francuska će u ovoj utakmici nastupiti bez svog izbornika Didiera Deschampsa koji se vratio u Francusku kako bi prisustvao majčinom sprovodu.
U drugoj utakmici Senegal je veliki favorit protiv Iraka. Afrička reprezentacija još uvijek može do prolaska kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija, ali za to mora svladati Irak i to velikom razlikom budući da im trenutačno gol-razlika iznosi - 3.
Komentara 5
Za francusku ne igraju Francuzi i tu više nema razgovora
Senegal je još jedna reprezentacija koja je preskočila Hrvatsku. Preskočiti će nas i Belgija i DR Kongo.
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