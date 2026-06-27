Zlatko Dalić i Ivan Perišić na press konferenciji: ''Fokus je bio na rekuperaciji, nismo imali puno vremena za treninge'

Tekstualni prijenos press konferencije:

Jeste li uspjeli pripremiti utakmicu?

'Očekuje nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa suparnikom koji je osigurao prolazak. Nisu primili gol, opasni su u tranziciji. Da napravimo dobar rezultat moramo biti bolji nego prošle dvije utakmice, popraviti neke segmente u igri. Moramo biti odgovorniji, ne gubiti posjed lopte lako kao do sada, malo smo prespori. Svjesni smo važnosti utakmice, suparnika koji je pun samopouzdanja i energije, bit će teško. Znamo svoj cilj, to ćemo sve popraviti.', odgovorio je Zlatko Dalić.

Što treba poboljšati da bi se isto dogodilo i s rezultatom?

'Fokus je bio na rekuperaciji, nismo imali puno vremena za treninge. Večeras još imamo analizu, sutra idemo dati sve od sebe, znamo sve što nam treba, ali moramo biti bolji nego u prve dvije utakmice', rekao je Ivan Perišić.

Zlatko, vi ste vodili jednog od najboljih ganskih nogometaša svih vremena Asamoah Gyana, što možete reći o njemu i ganskim nogometašima?

'Naša suradnja je bila sjajna dvije godine u Al Ainu, robustan je napadač, sjajan u skoku i igri u fazi napada. Ako sudimo po njemu, onda je Gana sjajna reprezentacija. Zabijao je golove u kontinuitetu, činio je veliku razliku. Čeka nas težak posao.'

Izborniče, najavili ste neke promjene, što morate promijeniti da Hrvatska bude bolja?

'Govorim da moramo popraviti puno toga, nismo bili na razini na kojoj smo na treningu. Sutra je prilika da to popravimo, nismo nikada ovako griješili u pasu i predaji lopte, to je bila naša snaga, a sad malo prelako gubimo lopte. Moramo biti koncentriraniji, biti sigurniji, nadam se da ćemo popraviti i pokazati, biti pravo lice Hrvatske. Lakše nam je nakon Paname, ali kad pogledamo sve druge rezultate, ne ide nam ništa u prilog, ali mi gledamo sami sebe. I da ćemo proći skupinu.'

Dugo vas to nismo pitali, tko će zaigrati od prve minute?

'To nikad nije bila naša praksa, rekao sam da nam treba 16 igrača, u nekim trenucima kad je teško, kad se lomi, važnije je tko završi utakmicu. Da ti igrači s klupe donesu preokret, ne treba raditi famu o tome o prvih 11, mi ćemo izabrati najbolje.'

Igrali ste protiv Kameruna, Maroka, Senegala..., uglavnom ste pobjeđivali te utakmice? Odgovaraju li nam afričke reprezuentacije?

'Baš smo to komentirali, svi do sad rezultati su bili pozitivni. Nadam se da ćemo ostati takvi, kao protiv ostalih afričkih reprezentacija u povijesti', rekao je Ivan Perišić.

Ivane, imate 157 nastupa za reprezentaciju, i da nije Luke Modrića sa svojim nevjerojatnim brojkama, bili biste najuspješniji hrvatski nogometaš svih vremena. Ali i u većini drugih reprezentacija bi s ovim brojkama bili jedan od najvećih ikad.

'Rekao sam to i prije, guramo jedan drugoga cijelo vrijeme. Vidimo po drugim sportovima da su se granice pomaknule, uz naporan rad i odricanje, uz tu glad koja je u nama može se doći do nekih brojki. Glad je još tu, radi se punom parom, imamo dva treninga svaki dan. Dok je toga bit ću i ja tu, dok mogu raditi razliku na terenu, nositi se s mlađima. Tu sam godinama, igrat ću sve što izbornik treba.'