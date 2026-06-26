Zaokret u Moskvi nakon kaosa na bojišnici: 'Ljudi jedva stoje... Oni su za jednokratnu upotrebu'

Prema informacijama neovisnih ruskih medija, ruski predsjednik Vladimir Putin razmatra novi val mobilizacije jer se priljev dobrovoljaca za rat u Ukrajini značajno smanjuje. Taj potez mogao bi biti pokrenut nakon rujanskih izbora za Dumu, navode ruski Telegram kanali i izvori bliskih Kremlju. Kremlj se nalazi pod sve većim pritiskom da obnovi svoje snage na bojišnici, gdje ruska vojska bilježi minimalan napredak, a broj poginulih doseže navodno više od 30.000 mjesečno. Prema podacima koje je prikupila ruska novinska platforma Verstka, protok novih regruta koji se ove proljeće prijavljuju za borbu u Ukrajini pao je za više od trećine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Osam izvora u predsjedničkoj administraciji i vojnim regrutnim uredima potvrdilo je za Verstku i istraživački medij Važnije istorii da se ideja o novoj mobilizaciji prvi put ozbiljno razmatra od katastrofalnog pokušaja iz rujna 2022. godine. Tadašnja mobilizacija izazvala je masovni egzodus od oko 700.000 Rusa, broj koji je približno jednak veličini svih ruskih borbenih snaga u Ukrajini. Većina onih koji su tada napustili zemlju bili su mladi, obrazovani i imućniji građani, čak 85 posto mlađih od 35 godina i 80 posto s visokim obrazovanjem. Iz zemlje je tada otišlo gotovo 11,5 posto ukupne bankovne ušteđevine.

Do sada se Putin nerado vraćao općoj mobilizaciji, radije se oslanjajući na visoke plaće, bonuse i regrutaciju s društvenih margina, zatvorenike, migrante i dužnike. Međutim, kako priljev domaćih dobrovoljaca slabi, prosječne mjesečne isplate regionalnim regruterima više su se nego udvostručile, bonusi za potpisivanje ugovora su porasli, a kandidatima se nude i lažne "pozadinske" pozicije poput vozača, čuvara, građevinara ili čak nepostojećih "mirovnih" uloga, samo kako bi ih kasnije poslali na front.

Ukrajinski vojni dužnosnici vjeruju da Kremlj planira regrutirati i 18.500 stranih državljana. Prema zajedničkom izvješću organizacija Truth Hounds, Međunarodne federacije za ljudska prava (FIDH) i njihovih partnera, dosad se za rusku vojsku prijavilo najmanje 27.000 stranaca iz više od 130 zemalja. Nedostatak vojnika vidljiv je i na ulicama. U gradu Penzi snimljeni su viralni videi na kojima regrutni časnici u fantomkama hvataju ljude s ulice i odvlače ih u regrutne urede. Pretraživanja riječi povezanih s "mobilizacijom" na ruskom Yandexu učetverostručila su se između siječnja i travnja.

Izvori bliski Kremlju upozoravaju na rizike. Jedan od njih rekao je za Verstku: "Stvari se ne odvijaju u potpunosti po planu, a oni koji su uključeni u proces počeli su biti kreativni. Nije jasno što bi mobilizacija temeljno promijenila, osim mobilizacije prosvjeda i izazivanja ekonomskog kolapsa." "U proljeće nije bilo prave političke pripreme, ali sada postoji mnogo razloga za ovu odluku, neuspješna ofenziva, gubitak inicijative, neučinkovitost protuzračne obrane", rekao je drugi izvor.

Ruski vojnici na prvoj crti bojišnice opisuju dramatičan pad kvalitete novih regruta. Jedan mobilizirani vojnik ispričao je: "Neke izvlače iz zatvora, druge s ulice... i kriminalce, često već u tolikoj dobi i s tako lošim zdravljem da jedva stoje... Ljudi koji su do nedavno doslovno ležali na ulicama. Oni su za jednokratnu upotrebu". "Nedostaje nam ljudstva, granata, dronova. Jedemo stočnu hranu", rekao je drugi, piše Telegraph.

Prema riječima jednog vojnog izvora, novi vojnici bez veza ne prežive dulje od mjesec dana na frontu, a od onih koji prežive, otprilike polovica dezertira. Ukupni ruski gubici od početka invazije velikih razmjera dosežu gotovo 500.000 poginulih, prema procjeni direktorice britanske obavještajne agencije GCHQ Anne Keast-Butler.

Unatoč intenziviranju napada za 37,5 posto, ruske snage su u svibnju ostvarile najmanji mjesečni teritorijalni dobitak od listopada 2023. godine. Ukrajinski udari dronovima i raketama dugog dometa na rafinerije, vojnu infrastrukturu te kritične objekte poput Kerčkog mosta i zračne obrane oko Moskve dodatno otežavaju položaj Kremlja. U srijedu je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je Rusija bila prisiljena premjestiti sustave protuzračne obrane u Moskvu i na Kerčki most kako bi ih zaštitila od ukrajinskih napada.