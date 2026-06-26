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ČESTA GREŠKA VOZAČA

Pritisnite ovaj gumb u automobilu i klima će hladiti dvostruko brže: Većina ljudi njime se koristi potpuno pogrešno

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
26.06.2026.
u 11:30

Tipka sa simbolom automobila i kružnom strelicom često je zanemarena funkcija. No njezina pravilna uporaba ključna je za brže rashlađivanje kabine, manju potrošnju goriva i zaštitu od zagađivača.

Ljetne vrućine pretvaraju parkirani automobil u pećnicu, a prva reakcija vozača je uključivanje klime na najjače. Iako se čini logičnim, to nije najučinkovitiji pristup. Ključ za brzo rashlađivanje krije se u tipki za recirkulaciju zraka. Njezina je funkcija presudna: kada je aktivirana, sustav zatvara dovod vanjskog zraka i koristi onaj unutar kabine. Time se prekida dotok vrućeg zraka, što klimi omogućuje da radi s manje napora i brže postigne željenu temperaturu, prenosi Drive.

Za maksimalnu učinkovitost stručnjaci savjetuju jasan postupak. Prvo otvorite sve prozore na minutu kako bi izašao vrući zrak jer unutrašnjost na suncu može biti znatno toplija od okoline. Nakon prozračivanja, zatvorite prozore, upalite klimu i odmah aktivirajte recirkulaciju. Tako sustav ne hladi vrući vanjski zrak, već brže rashlađuje već prohlađeni zrak u kabini. Ovaj trik ubrzava hlađenje i smanjuje opterećenje kompresora klime, što direktno utječe na manju potrošnju goriva.

Osim bržeg hlađenja, recirkulacija ima važnu ulogu u zaštiti zdravlja. Djeluje kao štit koji sprečava ulazak štetnih čestica, što je korisno u gradskim gužvama, tunelima ili na prašnjavim cestama. Zatvaranjem vanjskog dovoda blokira se ulazak smoga, prašine, neugodnih mirisa i peludi, što pomaže alergičarima. Istraživanja pokazuju da se tako količina štetnih čestica u kabini može smanjiti i za 20 posto, osiguravajući čišći zrak za putnike.

Ipak, ključno je znati kada ovu funkciju isključiti. Najčešća je greška njezina upotreba tijekom hladnijih i vlažnih dana. Iako se čini logičnim spriječiti ulazak hladnog zraka zimi, recirkulacija zadržava vlagu koja nastaje disanjem putnika. Ta nakupljena vlaga brzo dovodi do zamagljivanja stakala, drastično smanjujući vidljivost i stvarajući sigurnosni rizik. Zbog toga se zimi i po kiši preporučuje dovod svježeg zraka, koji pomaže isušiti unutrašnjost i održati stakla čistima.

Najozbiljniji rizik povezan s neprekidnom upotrebom recirkulacije jest nakupljanje ugljičnog dioksida (CO2) u kabini. U zatvorenom prostoru, putnici izdisanjem postupno smanjuju razinu kisika i povećavaju koncentraciju CO2. Povišene razine ovog plina mogu uzrokovati umor, pospanost, glavobolju i pad koncentracije, što je iznimno opasno tijekom vožnje, osobito na dužim putovanjima. Inženjeri iz automobilske industrije upozoravaju da je na autocesti ili tijekom duljih vožnji nužno povremeno isključiti recirkulaciju i pustiti svježi zrak u kabinu kako bi se održala budnost vozača i osigurala maksimalna sigurnost.

Zaključno, tipka za recirkulaciju moćan je, ali dvosjekli alat. Idealna je za brzo, inicijalno hlađenje tijekom ljetnih vrućina i kao kratkotrajna zaštita od vanjskih zagađenja. No, ključ je u umjerenosti i pravovremenom prebacivanju na dovod svježeg zraka kako bi se izbjegle opasnosti od zamagljenih stakala i smanjene koncentracije. Vrijedi napomenuti da su noviji automobili često opremljeni senzorima koji automatski reguliraju ovaj proces, optimizirajući kvalitetu zraka bez stalne intervencije vozača, čime se udobnost i sigurnost podižu na novu razinu.

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Ključne riječi
klima vrućine ljeto Automobil auto

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Ostrež
14:22 26.06.2026.

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