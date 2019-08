Stipe Miočić traži osvetu! Ovo su najveći UFC uzvrati do sada

Budući da se u današnjem UFC-u sve temelji na tome kako najbolje prodati meč, valja gledati iz tog konteksta. Baš je revanš jedna od najsigurnijih opcija za promotore i takozvane “matchmakere”.

Dobra zarada od drugog susreta je zagarantirana, pogotovo ako je riječ o velikim imenima ili postoji određena doza zle krvi.

UFC je složio nekoliko povijesnih uzvrata, to jest nastavaka, kako ih oni vole zvati, a jedan od najvećih u povijesti dolazi nam iduće nedjelje kada će najbolji teškaš u povijesti organizacije (jedini branio pojas tri puta) Stipe Miočić napokon imati priliku osvetiti se teškaškom prvaku Danielu Cormieru za šokantan poraz nokautom lani u srpnju, kada mu je Cormier oduzeo prestižni naslov.

Stipe je na društvenim mrežama mjesecima prigovarao i tražio revanš, i to s punim pravom. Upravo zbog tih 13 mjeseci dugog perioda pauze u oktogonu za Stipu ova borba je jedna od najiščekivanijih u povijesti.

Priredba u Anaheimu 17. kolovoza sigurno će biti jedna od glavnih prodajnih točki godine, uz povratak Khabiba u Abu Dhabiju, a dok najunosnija borba svih vremena, ona između Khabiba i Conora ne dobije svoj drugi dio, idemo prikladno pregledati neke od najvećih revanš-mečeva u povijesti organizacije uoči Miočićeve najvažnije borbe u karijeri.

Cormier vs. Jones

Nije revanš protiv Stipe prvi veliki u karijeri Daniela Cormiera. Njegova dva meča protiv talentiranog Jona Jonesa neće dugo biti zaboravljena u borilačkoj povijesti. Ne samo zbog poteza koje su nam priuštili u oktogonu na samom vrhu poluteške kategorije, već zbog kontroverze koju su ishodi nosili.

Naime, Jones je u oktogonu dva puta pobijedio Cormiera, no službeno nema pobjedu protiv teškaškog prvaka. Prvi put je odluka prebačena u “no contest” zato što je Jones pijan sjeo za volan i ozlijedio trudnicu, a drugi put je pobjeda dodijeljena Cormieru jer je Jones bio pozitivan na zabranjene supstancije.

Diaz vs. McGregor

Najprodavaniji revanš svih vremena u organizaciji prije no što je na vrh došao Nurmagomedov. Što reći? Bila mržnja između Natea Diaza i Conora McGregora odglumljena ili ne, ove dvije bahate budale uspjele su zaokupiti svačiji interes i vratiti megapopularnost svijetu slobodne borbe.

Ono što mu je, istini za volju, u tim trenucima silno nedostajalo. Tu dodajmo da je u prvom meču Nate Conoru nanio prvi UFC poraz, i to kao zamjena koja je uskočila umjesto Dos Anjosa 11 dana prije meča, i to u jednom od najboljih mečeva moderne generacije, i to na predaju.

U revanšu je slavio Conor, što je u tom trenutku zadovoljilo većinu, a novi vlasnici UFC-a, WME-IMG, nisu mogli zamisliti bolji početak na svojoj prvoj priredbi.

Dos Santos vs. Velasquez

Ovdje nema puno filozofije, komplikacija i marketinga. Cain Velasquez i Junior dos Santos su u 2010-im bili najbolji teškaši svijeta koji su se voljeli, pa hajmo reći po seljački, kvalitetno pobiti.

U prvom srazu “Cigano” je dominirao do tada nedodirljivog Velasqueza, nokautirao ga i oduzeo mu teškaški pojas. Bio je to težak period za Caina, no vratio se nakon 13 mjeseci i izdominirao Brazilca te uzeo titulu natrag nakon jednoglasne odluke.

Tu možemo nadodati da je postao jedini borac s troznamenkastim brojem udaraca i dvoznamenkastim brojem rušenja u borbi za naslov. I da, pobijedio je Dos Santosa još jednom, i to nokautom.

Weidman vs. Silva

Ne postoji veći šok u povijesti UFC-a i još dugo neće postojati. Vilice su svima pale dolje u šoku kad je izazivač Chris Weidman natjerao da vilica Spidermana Andersona Silve padne dolje. Silva je bio na vrhu svijeta, nizao je najveći niz s pojasom prvaka srednje kategorije, godinama mu nitko nije bio ni blizu.

Onda je podcijenio protivnika poput Weidmana i dobio po nebranjenoj faci. Jedva su svi dočekali revanš, da bi na kraju tijekom istog Spiderman slomio nogu te nakon toga više nikad nije bio onaj dobri stari Anderson Silva.

Dos Santos vs. Miočić

Junior dos Santos porazio je Stipu Miočića još dok Stipe nije dosegnuo onu svoju najjaču formu. Nije u potpunosti došao iz gusjenice u leptira, no čak i uz to mnogi su kritizirali odluku sudaca dodijeljenu dos Santosu te su smatrali da bi Stipe trebao slaviti. Stipe je u međuvremenu rastao kao borac.

Došao je do naslova teškaškog prvaka i onda pružio revanš Dos Santosu kao izazivaču. U uzvratu je Stipe s lakoćom riješio Cigana. Prvi meč je bio podjednak, drugi je jednostavno bilo Stipino razbijanje.

Jones vs. Gustafsson

Ovo je sigurno jedan od najčudnijih i najbizarnijih revanš mečeva. Naime, prvi okršaj dogodio se još davne 2013. godine, a riječ je o jednoj od najboljih borbi svih vremena. Jon Jones jako je tijesno svladao Alexandera Gustafssona.

Nekoliko puta dogovarali su revanš, ali je svaki put propao. Što zbog Jonesovih dopinških skandala, što zbog Alexovih ozljeda. Na kraju su uspjeli dogovoriti revanš krajem prošle godine u Las Vegasu, no ni tu nije kraj bizarnostima.

Zbog još jednog pada na doping-testu Jona Jonesa iz UFC-a su odlučili da će cijelu priredbu prebaciti u Kaliforniju (točnije Inglewood) gdje Jonesovi doping-prekršaji nisu okarakterizirani kao kršenje pravila, već kao anomalije u organizmu. Revanš na kraju nije bio toliko zanimljiv. Dopingirani Jones lako je izdominirao Šveđanina.

