VIDEO Bili smo na treningu vatrenih prije ključne utakmice: Evo kakvo je stanje s ozlijeđenim stoperom

Hrvatskla nogometna reprezentacija stigla je u Philadelphiju gdje ju u subotu od 23 sata po hrvatskom vremenu očekuje posljednji i ključni susret u grupnoj-fazi Svjetskog prvenstva protiv Gane. Vatreni se nalaze na trećem mjestu u skupini s tri boda, a na vrhu su Gana i Engleska s četiri. Hrvatska bi pobjedom osigurala plasman u šesnaestinu finala što je i bio zacrtani cilj prije početka natjecanja.

Vatreni su popodne stigli u grad domaćin utakmice, a danas su odradili i pripremni trening uoči ključne utakmice. Vatreni su trenirali na terenu koji pripada lokalnom Sveučilištu u Pennsylvaniji te su svi reprezentativci. Posjetili smo trening reprezentacije i razgovarali s glasnogovornikom reprezentacije Tomislavom Pacakom.

- Martin Erlić jučer je imao manjih problema te je propustio jučerašnji trening, ali danas su svi ovdje i spremni su - rekao je o zdravlju nogometaša.

Objasnio je i kako vatreni ne treniraju na terenima na kojima se igraju utakmice jer FIFA, kao i u Kataru prije četiri godine, čuva terena na kojima se prvenstvo igra.

Dodajmo kako je Hrvatska na prošla tri Mundijala igrala protiv reprezentacija iz Afrike i nijednom nije izgubila. U Brazilu 2014. Kamerun je pao s 4:0, četiri godine kasnije vatreni su svladali Nigeriju s 2:0, a u grupnoj fazi u Kataru remizirali su s Marokom 0:0 da bi istu reprezentaciju u utakmici za treće mjesto svladali s 2:1.