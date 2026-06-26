VIDEO Bili smo na treningu vatrenih prije ključne utakmice: Evo kakvo je stanje s ozlijeđenim stoperom

Hrvatskla nogometna reprezentacija stigla je u Philadelphiju gdje ju u subotu od 23 sata po hrvatskom vremenu očekuje posljednji i ključni susret u grupnoj-fazi Svjetskog prvenstva protiv Gane. Vatreni se nalaze na trećem mjestu u skupini s tri boda, a na vrhu su Gana i Engleska s četiri. Hrvatska bi pobjedom osigurala plasman u šesnaestinu finala što je i bio zacrtani cilj prije početka natjecanja.
Vatreni su popodne stigli u grad domaćin utakmice, a danas su odradili i pripremni trening uoči ključne utakmice. Vatreni su trenirali na terenu koji pripada lokalnom Sveučilištu u Pennsylvaniji te su svi reprezentativci. Posjetili smo trening reprezentacije i razgovarali s glasnogovornikom reprezentacije Tomislavom Pacakom.
- Martin Erlić jučer je imao manjih problema te je propustio jučerašnji trening, ali danas su svi ovdje i spremni su - rekao je o zdravlju nogometaša.
Objasnio je i kako vatreni ne treniraju na terenima na kojima se igraju utakmice jer FIFA, kao i u Kataru prije četiri godine, čuva terena na kojima se prvenstvo igra.
Dodajmo kako je Hrvatska na prošla tri Mundijala igrala protiv reprezentacija iz Afrike i nijednom nije izgubila. U Brazilu 2014. Kamerun je pao s 4:0, četiri godine kasnije vatreni su svladali Nigeriju s 2:0, a u grupnoj fazi u Kataru remizirali su s Marokom 0:0 da bi istu reprezentaciju u utakmici za treće mjesto svladali s 2:1.
Zadnje europsko prvenstvo smo slabije prošli izgleda djelomično zbog nespremnog Perišića, sad se opet ponavlja slična priča, kao i s Budimirom na klupi tada, našim najboljim napadačem. Gvardiol na klupu, jer je izgleda nespreman. Može lijevo Stanišić, desno Jakić ili Perišić lijevi bek, pa Baturina lijevo naprijed. Uz Modrića treba prava šestica, netko tko trči, drži balans i radi taktičke prekršaje konačno. Sad to ili će biti P.Sučić ili Moro. Modrić i Kovačić ne izgledaju dobro zajedno i nisu izgleda spremni za više igrati. Modrić nek igra 55, 60 minuta, a Kovačić zadnjih 20, 30 minuta. Treba Ćaleta Car igrati, jer on ima iskustvo da vodi obranu, to nam nedostaje ili Erlić i smanjiti osnovne greške i koji igrač više u njihovom šesnaestercu i ne komplicirati kad imamo prekid i biti čvršći u duelima. Vrijeme je za pravu utakmicu konačno. Hajmo naši.🇭🇷